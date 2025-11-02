Patrika LogoSwitch to English

ठीकरदा में चार दिन से जलापूर्ति ठप

ग्राम पंचायत ठीकरदा में जनता जल योजना व जल जीवन मिशन योजना के तहत काम करने वाले पंप संचालक हड़ताल पर रहने से चार दिन से गांव की जलापूर्ति ठप हो गई है।

बूंदी

image

pankaj joshi

Nov 02, 2025

ठीकरदा में चार दिन से जलापूर्ति ठप

हिण्डोली.ठीकरदा में स्थित जनता जल योजना की टंकी।

हिण्डोली. ग्राम पंचायत ठीकरदा में जनता जल योजना व जल जीवन मिशन योजना के तहत काम करने वाले पंप संचालक हड़ताल पर रहने से चार दिन से गांव की जलापूर्ति ठप हो गई है। जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत ठीकरदा में जनता जल व जल जीवन मिशन योजना के तहत गांव में पांच सौ से अधिक उपभोक्ता के कनेक्शन है, लेकिन यहां पर कार्यरत पंप संचालक का भुगतान 27 माह से नहीं होने के कारण पंप संचालकों ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिससे गांव की चार दिन से जलापूर्ति ठप हो गई है। पंप संचालकों का कहना है कि जब तक उनका 27 माह का भुगतान नहीं होगा तो वह जलापूर्ति शुरू नहीं करेंगे। इधर, जलापूर्ति ठप होने से ग्रामीणों को पानी की समस्या उठानी पड़ रही है। महिलाएं सुबह होते ही पानी भरने के लिए बोरिंग या हैंडपंपों पर जा रही है। महिलाओं का कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही एवं जनता परेशान हो रही है। उल्लेखनीय है कि पगारा, थाना, बड़ानयागांव, में भी पंप संचालकों का दो वर्ष से भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनमें भी रोष व्याप्त है।

Bundi Rajasthan News

Published on:

02 Nov 2025 05:59 pm

बूंदी

