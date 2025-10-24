उज्जैन दर्शन के लिए जा रहे थे, जीप पलटी, दो की मौत, चार घायल

नोताडा. देईखेडा थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर अनियंत्रित होने के बाद पलटी कार।
नोताडा. देईखेडा थाना क्षेत्र से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर गुरुवार को तडके चहींचा के समीप मेज नदी पुलिया के आगे सडक़ पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार दो जनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची देईखेडा थाना पुलिस ने कार सवार घायल व मृतकों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। घायलों को उपचार के लिए कोटा रेफर कर दिया।
कार्यवाहक थानाधिकारी कन्हैयालाल ने बताया कि छोटुलाल गुर्जर निवासी नावड़, गिरिराज नाथ निवासी रामलपुरा, मानङ्क्षसह योगी, शिवचरण योगी, विकास योगी निवासी डींगों व जयकिशन गुर्जर निवासी रामङ्क्षसहपुरा लालसोट अपने अपने गांव से उज्जैन दर्शन करने के लिए रात्रि को जीप में सवार होकर निकले थे। दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे पर लबान टोल से आगे चहींचा गांव के निकट मेज नदी पुलिया के आसपास सडक़ पर जंगली सुअर आ जाने से उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई।
सूचना पर मौके पर पहुंची देईखेडा थाना पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। जहां पर चिकित्सकों ने छोटु लाल गुर्जर व पप्पू योगी को मृत घोषित कर दिया व घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए कोटा रेफर कर दिया। मृतकों के परिजनों को हादसे की जानकारी दी। परिजनों के पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किए। परिजनों से मिली रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर लिया।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग