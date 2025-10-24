उज्जैन दर्शन के लिए जा रहे थे, जीप पलटी, दो की मौत, चार घायल

कार्यवाहक थानाधिकारी कन्हैयालाल ने बताया कि छोटुलाल गुर्जर निवासी नावड़, गिरिराज नाथ निवासी रामलपुरा, मानङ्क्षसह योगी, शिवचरण योगी, विकास योगी निवासी डींगों व जयकिशन गुर्जर निवासी रामङ्क्षसहपुरा लालसोट अपने अपने गांव से उज्जैन दर्शन करने के लिए रात्रि को जीप में सवार होकर निकले थे। दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे पर लबान टोल से आगे चहींचा गांव के निकट मेज नदी पुलिया के आसपास सडक़ पर जंगली सुअर आ जाने से उसे बचाने के चक्कर में गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई।