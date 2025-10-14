महिलाओं ने पंचायत समिति कार्यालय पर किया प्रदर्शन, नरेगा में मांगा रोजगार



पंचायत समिति कार्यालय पर प्रदर्शन कर धरना देकर बैठ गई। महिलाओं के धरने पर बैठने की जानकारी मिली तो प्रधान पदमकुमार नागर पंचायत समिति कार्यालय पर पहुंचे। महिलाओं से बात की। महिलाओं ने प्रधान से कहा कि खानपुरा ग्राम पंचायत के सभी गांवों के पात्र श्रमिकों द्वारा पिछले कई दिनों से मनरेगा योजना में कार्य दिलवाने की मांग की जा रही है। ग्राम विकास अधिकारी एवं मनरेगा सहायक द्वारा श्रमिकों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। प्रपत्र 6भरकर देने के बाद भी श्रमिकों को रसीद नहीं दी जाती। जॉब कार्ड की केवाईसी करवाने के लिए भी श्रमिकों को ग्राम पंचायत कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे है। प्रधान ने एक नवम्बर से नरेगा में रोजगार दिए जाने का आश्वासन दिए जाने के बाद महिलाएं धरने से उठी। भुला बाई, नर्मदा, काली बाई, सीता बाई सहित 50 से अधिक महिलाएं धरने पर बैठी।