महिलाओं ने पंचायत समिति कार्यालय पर किया प्रदर्शन, नरेगा में मांगा रोजगार

नैनवां. पंचायत समिति कार्यालय पर प्रदर्शन करती कीरो का झोपड़ा गांव की महिलाएं।
नैनवां. नरेगा योजना में रोजगार उपलब्ध कराने की मांग को लेकर खानपुरा ग्राम पंचायत के कीरो का झोपड़ा गांव की महिलाओं ने सोमवार को पहले ग्राम पंचायत पर फिर नैनवां पहुंचकर पंचायत समिति कार्यालय पर प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि कई दिनों से रोजगार के लिए आवेदन किए जाने के बाद भी ग्राम पंचायत द्वारा नरेगा कार्यो पर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा। रोजगार की मांग को लेकर महिलाएं सुबह साढ़े दस बजे ग्राम पंचायत कार्यालय पर पहुंची तो पंचायत कार्यालय में कोई कर्मचारी नहीं मिला तो पंचायत पर धरना देकर बैठ गई। एक घण्टे तक भी कार्यालय में कोई नहीं आया तो महिलाएं नैनवां पहुंची।
पंचायत समिति कार्यालय पर प्रदर्शन कर धरना देकर बैठ गई। महिलाओं के धरने पर बैठने की जानकारी मिली तो प्रधान पदमकुमार नागर पंचायत समिति कार्यालय पर पहुंचे। महिलाओं से बात की। महिलाओं ने प्रधान से कहा कि खानपुरा ग्राम पंचायत के सभी गांवों के पात्र श्रमिकों द्वारा पिछले कई दिनों से मनरेगा योजना में कार्य दिलवाने की मांग की जा रही है। ग्राम विकास अधिकारी एवं मनरेगा सहायक द्वारा श्रमिकों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। प्रपत्र 6भरकर देने के बाद भी श्रमिकों को रसीद नहीं दी जाती। जॉब कार्ड की केवाईसी करवाने के लिए भी श्रमिकों को ग्राम पंचायत कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे है। प्रधान ने एक नवम्बर से नरेगा में रोजगार दिए जाने का आश्वासन दिए जाने के बाद महिलाएं धरने से उठी। भुला बाई, नर्मदा, काली बाई, सीता बाई सहित 50 से अधिक महिलाएं धरने पर बैठी।
महिलाओं ने की वार्ता
प्रधान पदमकुमार नागर ने बताया कि खानपुरा पंचायत की महिलाओं ने नरेगा कार्य में लगाने की मांग को लेकर महिलाएं पंचायत समिति कार्यालय पहुंची। महिलाओं को अपने कार्यालय में बुलाकर वार्ता की। कनिष्क सहायक को नोटिस जारी करवाकर ग्राम विकास अधिकारी को कार्य आवेदन के प्रपत्र भरवाने हेतु पाबंद किया तथा आगामी पखवाड़े में कार्य नियोजित करवाने के लिए आदेशित कर दिया।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग