महिलाओं ने दिया धरना, नारेबाजी की

ग्राम पंचायत अलोद में विद्युत निगम द्वारा थ्री फेज बिजली आपूर्ति के लिए लाइन खींची जा रही है। इस दौरान ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न गली मोहल्लों में कई सालो से नलकूपों के सिंगल फेज के कनेक्शन हो रहे थे। उन सभी कनेक्शन को हटा दिया गया है, जिस गांव के नलकूप बंद हो गए हैं। महिलाओं का कहना है कि अलोद में जलापूर्ति का समय रात को एक बजे से है, ऐसे में नींद नहीं उठने से घरों पर पीने बनाने धोने का पानी नहीं भर पाती। सुबह होते हुए नलकूपों पर पानी भरकर लाती थी लेकिन उनके कनेक्शन हटा देने से अब उनके समक्ष पेयजल की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है।