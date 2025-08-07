महिलाओं ने दिया धरना, नारेबाजी की

हिण्डोली. अलोद कस्बे में पेयजल के बरसों से चले आ रहे सिंगल फेज कनेक्शन हटा देने से महिलाएं नाराज हो गई। वहीं धरने पर बैठ गई एवं ग्रामीणों ने निगम के अधिकारियों और संवेदक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
कस्बे में खींची जा रही थी फेस लाइन के दौरान यहां पर नलकूपों में हो रहे सिंगल फेज बिजली के कनेक्शन काट दिए गए है। ऐसे में कस्बे के विभिन्न गली मोहल्लों में लगी पानी की मोटर बंद होने से ग्रामीण पानी के लिए परेशान हो रहे हैं।
ग्राम पंचायत अलोद में विद्युत निगम द्वारा थ्री फेज बिजली आपूर्ति के लिए लाइन खींची जा रही है। इस दौरान ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न गली मोहल्लों में कई सालो से नलकूपों के सिंगल फेज के कनेक्शन हो रहे थे। उन सभी कनेक्शन को हटा दिया गया है, जिस गांव के नलकूप बंद हो गए हैं। महिलाओं का कहना है कि अलोद में जलापूर्ति का समय रात को एक बजे से है, ऐसे में नींद नहीं उठने से घरों पर पीने बनाने धोने का पानी नहीं भर पाती। सुबह होते हुए नलकूपों पर पानी भरकर लाती थी लेकिन उनके कनेक्शन हटा देने से अब उनके समक्ष पेयजल की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है।
इनका कहना है
आरडीएस योजना के तहत अलोद कस्बे को थ्री फेज से जोड़ा जा रहा है।यहां पर आगामी दिनों में उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मिलेगी, जिन्होंने नलकूपों में डायरेक्ट कनेक्शन ले रखे है। उन मोहल्लों के लोग समूह बनाकर बिजली कनेक्शन ले ताकि उन्हें सुविधा मिल सके।
इंद्रपाल सिंह, सहायक अभियंता दबलाना।