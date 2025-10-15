Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

बूंदी बार इलेवन को 6 विकेट से हराकर जीती ट्रॉफी

खेल सप्ताह के अंतर्गत आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को चंद्रप्रकाश स्टेडियम में जजेस इलेवन और बूंदी बार इलेवन के बीच खेला गया, जिसमें जजेस इलेवन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया।

2 min read

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Oct 15, 2025

बूंदी बार इलेवन को 6 विकेट से हराकर जीती ट्रॉफी

जीत के बाद जश्न मनाते हुए।

बूंदी. खेल सप्ताह के अंतर्गत आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को चंद्रप्रकाश स्टेडियम में जजेस इलेवन और बूंदी बार इलेवन के बीच खेला गया, जिसमें जजेस इलेवन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में जजेस इलेवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। सटीक लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए बूंदी बार इलेवन की बल्लेबाजी को शुरू से ही दबाव में रखा। बूंदी बार इलेवन की पूरी टीम 57 रन पर सिमट गई। जजेस इलेवन के गेंदबाज सिद्धांत सक्सेना ने अपनी घातक गेंदबाजी से 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जजेस इलेवन ने 8 ओवर में 4 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया और 6 विकेट से मुकाबला जीत लिया। सिद्धांत सक्सेना को मैन ऑफ द मैच चुना गया।टूर्नामेंट के दौरान लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शुभम जैन को मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया।इसी क्रम में आज कैरम ङ्क्षसगल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें अविनाश गौतम को अजय गौतम ने कड़े मुकाबले में 3-2 से हराकर विजेता बनने का गौरव हासिल किया।

विजेता व उपविजेता करेंगे जिला स्तर पर ब्लॉक का प्रतिनिधित्व
देई. मेरा युवा भारत केंद्र, बूंदी के तत्वावधान में नेहरू युवा मंडल संस्थान, नंदगांव द्वारा आयोजित दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि जैतपुर प्रशासक रामकिशन गुर्जर रहे। अध्यक्षता सियाराम खटाणा ने की। बतौर विशिष्ट अतिथि कोमल नागर, रामप्रकाश गुर्जर मंचासीन रहे। प्रतियोगिता में नैनवां ब्लॉक के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के खिलाडिय़ों ने भाग लेकर उत्कृष्ट खेल कौशल दिखाया।

कबड्डी में नैनवां, खो-खो में जरखोदा अव्वल : प्रतियोगिता संयोजक बुद्धिप्रकाश गोचर ने बताया कि प्रतियोगिता में नैनवां ब्लॉक के 167 खिलाडियों व 19 टीमों ने विभिन्न खेलों में सहभागिता की। दलीय खेलों में कबड्डी बालक वर्ग में टीम नैनवां विजेता, टीम मरां उपविजेता, खो-खो बालिका वर्ग में टीम जरखोदा विजेता, टीम राउमावि जरखोदा उपविजेता रहे। व्यक्तिगत खेलों में 100 मी दौड़ बालक वर्ग में कन्हैयालाल मीणा प्रथम, महावीर गुर्जर द्वितीय, मोहित मीणा तृतीय, बालिका वर्ग में पायल गुर्जर प्रथम, शिवानी गुर्जर द्वितीय, खुशबू तृतीय रहे।

इसी प्रकार लंबी कूद बालक वर्ग में दीपक भील प्रथम, कन्हैयालाल मीणा द्वितीय, गणेश गुर्जर तृतीय, बालिका वर्ग में शिवानी गुर्जर प्रथम, अंकिता द्वितीय, पायल तृतीय स्थान पर रहे। ब्लॉक स्तर पर विजेता दल एवं प्रतिभागी जिला स्तर पर भाग लेकर ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करेंगे। अतिथियों द्वारा समस्त विजेताओं व टीमों को प्रशस्ति पत्र व सम्मान प्रतीक देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में प्रतियोगिता निर्णायक मंडल में शामिल सियाराम गोचर, धर्मराज, प्रेमसागर, इंद्रकुमार, हंसराज, राजेन्द्र, विनोद को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। ब्लॉक के खिलाडिय़ों, अन्य खेलों के प्रशिक्षक समेत कई गणमान्य लोग शामिल रहे।

Published on:

15 Oct 2025 12:45 pm

बूंदी बार इलेवन को 6 विकेट से हराकर जीती ट्रॉफी

