बूंदी बार इलेवन को 6 विकेट से हराकर जीती ट्रॉफी

बूंदी. खेल सप्ताह के अंतर्गत आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल मुकाबला रविवार को चंद्रप्रकाश स्टेडियम में जजेस इलेवन और बूंदी बार इलेवन के बीच खेला गया, जिसमें जजेस इलेवन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में जजेस इलेवन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। सटीक लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए बूंदी बार इलेवन की बल्लेबाजी को शुरू से ही दबाव में रखा। बूंदी बार इलेवन की पूरी टीम 57 रन पर सिमट गई। जजेस इलेवन के गेंदबाज सिद्धांत सक्सेना ने अपनी घातक गेंदबाजी से 2 महत्वपूर्ण विकेट झटके। लक्ष्य का पीछा करने उतरी जजेस इलेवन ने 8 ओवर में 4 विकेट खोकर आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया और 6 विकेट से मुकाबला जीत लिया। सिद्धांत सक्सेना को मैन ऑफ द मैच चुना गया।टूर्नामेंट के दौरान लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शुभम जैन को मैन ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया।इसी क्रम में आज कैरम ङ्क्षसगल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें अविनाश गौतम को अजय गौतम ने कड़े मुकाबले में 3-2 से हराकर विजेता बनने का गौरव हासिल किया।

