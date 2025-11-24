रामगंजबालाजी में ओवरब्रिज निर्माण के लिए संपर्क सड़क बनाने का कार्य शुरू

रामगंजबालाजी. बायपास पर संपर्क सड़क बनाने के लिए मिट्टी खुदाई करती एलएनटी व जेसीबी मशीन।
रामगंजबालाजी. राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर रामगंजबालाजी तिराहे पर ओवर ब्रिज बनाने के लिए संपर्क सड़क का कार्य करने के लिए मिट्टी खुदाई कार्य किया गया है। यहां पूर्व में अवाप्त की गई हाइवे की भूमि की बन रही सड़कों के बाद अन्य भूमि में संपर्क सड़क बनाने के लिए निर्माण कंपनी द्वारा संवेदक द्वारा माप करके मिट्टी खुदाई कार्य शुरू किया गया है। इसके लिए रामगंजबालाजी बायपास पर सेपरेटर से 1 मीटर की दूरी के बाद से 7:50 मीटर तक की चौड़ाई तक संपर्क सड़क व लगभग एक किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा। उक्त संपर्क सड़क बनने के बाद में रामगंज बालाजी तिराहे पर ओवर ब्रिज बनाने का कार्य शुरू होगा।
वर्तमान में ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के लिए को लेकर रामगंज बालाजी बायपास पर मिट्टी खुदाई का कार्य शुरू किया गया है। संपर्क सड़क के साथ ही पानी की निकासी के लिए ड्रेनेज का 2 मीटर की चौड़ाई में निर्माण कार्य करवाया जाएगा। उसके लिए भी यहां पर निर्माण कंपनी द्वारा हाइवे की भूमि के अंदर एलएनटी मशीन व जेसीबी द्वारा खुदाई का कार्य शुरू करवा दिया गया है। बूंदी ब्रांच कैनाल के निकट से लगभग एक किलोमीटर की दूरी में संपर्क सड़क का निर्माण कार्य करवाया जाएगा।
सबसे ज्यादा दुर्घटना वाला तिराहा
हाइवे निर्माण कंपनी द्वारा यहां पर राजमार्ग निकलने के बाद में रामगंज बालाजी तिराहे पर लगभग डेढ़ दर्जन लोगों की मौत होने के साथ ही दर्जनों लोग यहां पर दुर्घटना में घायल हो चुके थे। लगातार यहां पर दुर्घटना सपोर्ट पॉइंट होने के चलते हाइवे निर्माण कंपनी द्वारा संवेदक से यहां पर वर्तमान में स्वीकृत हुए तीन जगह ओवर ब्रिज निर्माण कार्य में सबसे पहले यहां पर सबसे पहले यहां से पहल की गई है। ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर पास ही भूमि पर कार्य करने वाले लोगों के लिए आवास, कार्यालय व उपयोग में ली जाने वाले सामग्री के लिए भूमि ठेकेदार द्वारा किराए पर ली गई है।
