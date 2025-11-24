रामगंजबालाजी में ओवरब्रिज निर्माण के लिए संपर्क सड़क बनाने का कार्य शुरू

सबसे ज्यादा दुर्घटना वाला तिराहा

हाइवे निर्माण कंपनी द्वारा यहां पर राजमार्ग निकलने के बाद में रामगंज बालाजी तिराहे पर लगभग डेढ़ दर्जन लोगों की मौत होने के साथ ही दर्जनों लोग यहां पर दुर्घटना में घायल हो चुके थे। लगातार यहां पर दुर्घटना सपोर्ट पॉइंट होने के चलते हाइवे निर्माण कंपनी द्वारा संवेदक से यहां पर वर्तमान में स्वीकृत हुए तीन जगह ओवर ब्रिज निर्माण कार्य में सबसे पहले यहां पर सबसे पहले यहां से पहल की गई है। ओवर ब्रिज निर्माण को लेकर पास ही भूमि पर कार्य करने वाले लोगों के लिए आवास, कार्यालय व उपयोग में ली जाने वाले सामग्री के लिए भूमि ठेकेदार द्वारा किराए पर ली गई है।