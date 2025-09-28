मेज नदी की पुलिया पर क्रैश बैरियर लगाने का काम शुरू

बडाखेडा .मेज नदी की पुलिया पर रेलिंग लगाने का कार्य शुरू
बड़ाखेड़ा. कोटा लालसोट मेगा हाइवे पर पर पापडी गांव के पास मेज नदी की पुलिया पर क्रैश बैरियर लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। इससे दुर्घटनाओं में कमी आएगी। पुलिया पर सुरक्षा की दृष्टि से कोई इंतजाम नहीं था आखिरकार रिडकोर कपनी हरकत में आई। पहले पुलिया पर रेडियम लगाया गया।
अब क्रैश बैरियर लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मेज नदी की पुलिया का काम रिडकोर कंपनी के पास है, वहीं इसको देखती हैं, विगत दिनों बाढ आने के बाद मेज नदी की पुलिया से डामर उखड कर बह गया था। उल्लेखनीय है कि 17 सितबर की शाम 7 बजे एक कार सवार लाखेरी से जा रहा था। मेज नदी की पुलिया पर अनियंत्रित होकर कार नदी में गिर गई थी। हादसे का कारण यह रहा की पुलिया पर रेलिंग नहीं थी। रेडियम भी नहीं लगी थे। ऐसे में कार सवार की मौत हो गई थी।
पत्रिका बनी जनता की आवाज
पुलिया पर सुरक्षा मापदण्डों की अनदेखी के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया गया। समस्या को लेकर राजस्थान पत्रिका ने लगातार खबरे प्रकाशित करके लोगों की आवाज बनी है
