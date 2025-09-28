मेज नदी की पुलिया पर क्रैश बैरियर लगाने का काम शुरू

अब क्रैश बैरियर लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मेज नदी की पुलिया का काम रिडकोर कंपनी के पास है, वहीं इसको देखती हैं, विगत दिनों बाढ आने के बाद मेज नदी की पुलिया से डामर उखड कर बह गया था। उल्लेखनीय है कि 17 सितबर की शाम 7 बजे एक कार सवार लाखेरी से जा रहा था। मेज नदी की पुलिया पर अनियंत्रित होकर कार नदी में गिर गई थी। हादसे का कारण यह रहा की पुलिया पर रेलिंग नहीं थी। रेडियम भी नहीं लगी थे। ऐसे में कार सवार की मौत हो गई थी।