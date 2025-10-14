जर्जर स्टेट हाइवे का काम शुरू नहीं, दीपावली तक कैसे होगी मरम्मत

वर्कऑर्डर जारी, शीघ्र ही शुरू होगा काम

राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने दीपावली तक सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए है। लेकिन सड़क मार्ग पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ ओर दीपावली के आठ दिन शेष बचे है। ऐसे में दीपावली तक सड़क की मरम्मत कैसे होगी। इस बारे मे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता हरिराम मीना ने बताया कि सड़क मरम्मत के लिए कार्यादेश जारी कर दिए है शीघ्र ही काम शुरू किया जाएगा।