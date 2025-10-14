जर्जर स्टेट हाइवे का काम शुरू नहीं, दीपावली तक कैसे होगी मरम्मत

देई. स्टेट हाइवे 34 पर चन्दनपुरा व जेतपुर के बीच क्षतिग्रस्त सडक पर से गुजरते हुए दुपहिया वाहन।
देई. स्टेट हाइवे 34 नैनवां खटकड सडक मार्ग की जगह-जगह से जर्जर हो चुकी है। बडे़ बडे़ गड्ढों के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड रहा है। सबसे ज्यादा समस्या दुपहिया वाहन चालकों को उठानी पड रही है। सड़क मार्ग पर देई व जैतपुर में कीचड व पानी उछलने से वाहन चालको के साथ आसपास रहने वाले लोगो को परेशानी का सामना करना पड रहा है। जर्जर सड़क को लेकर लोगों में रोष व्याप्त है।
संजय जिन्दल ने बताया कि जर्जर सड़क के कारण आये दिन वाहन चालक चोटिल हो रहे है। ऐसे मे सड़क की मरम्मत शीघ्र शुरू होनी चाहिए। सडक मार्ग के सात मीटर चौडी का प्रस्ताव भिजवा दिए है ऐसे मे लोगों ने वाहनों की बढती संख्या को देखते हुए सरकार से सड़क की सात मीटर चौडाईकरण की मंजूरी देने की मांग उठाई है।
वर्कऑर्डर जारी, शीघ्र ही शुरू होगा काम
राज्य सरकार के मुख्य सचिव ने दीपावली तक सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश दिए है। लेकिन सड़क मार्ग पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ ओर दीपावली के आठ दिन शेष बचे है। ऐसे में दीपावली तक सड़क की मरम्मत कैसे होगी। इस बारे मे सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता हरिराम मीना ने बताया कि सड़क मरम्मत के लिए कार्यादेश जारी कर दिए है शीघ्र ही काम शुरू किया जाएगा।
