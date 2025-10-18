ऑनलाइन हाजिरी नहीं भरी तो श्रमिकों ने पंचायत कार्यालय पर प्रदर्शन किया

नैनवां. नरेगा कार्य पर मेट द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने से नाराज नरेगा श्रमिकों ने शुक्रवार को खानपुरा ग्राम पंचायत कार्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। सुबह 9 बजे नरेगा श्रमिक कार्यस्थल पर पहुंचे जहां पर मेट द्वारा ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने से मना कर दिया तो श्रमिक ग्राम पंचायत कार्यालय पर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। इस पर ग्राम विकास अधिकारी ने वार्ड पंच भूरी बाई से फोन पर बात की।

सभी श्रमिकों को कार्यस्थल पर जाने के लिए कहा और ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का आश्वासन दिया तो श्रमिक वापस कार्यस्थल पर पहुंचे, लेकिन उसके श्रमिकों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं की गई कार्यस्थल पर तीन बजे तक ऑनलाइन उपस्थिति का इंतजार करने के बाद श्रमिक वापस लौट गए। ग्रामवासियों ने बताया कि क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से फसले नष्ट हो जाने के कारण लोगों के सामने रोजगार का संकट व्याप्त है और मनरेगा कार्य में रोजगार के नाम पर उन्हें गुमराह किया जा रहा है। गौरतलब है कि तीन दिन पूर्व पंचायत समिति कार्यालय पर तथा दो दिन पूर्व ग्राम पंचायत कार्यालय पर भी ग्रामीण मनरेगा में कार्य की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। इसके बाद ग्राम पंचायत द्वारा 120 लोगों की मस्टररोल जारी की गई। इधर ग्राम विकास अधिकारी सुरेश नागर का कहना है कि श्रमिकों से बात कर कार्यस्थल पर भिजवाया, लेकिन श्रमिकों द्वारा काम नहीं करने से ऑनलाइन हाजिरी नहीं भरी।