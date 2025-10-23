एमपी में MSP और केला फसल बीमा की मांग तेज, बड़ी संख्या में किसानों ने किया प्रदर्शन

कलेक्टर कार्यालय में अंदर घुसने के दौरान किसानों की पुलिस से झड़प हो गई। इसी दौरान एएसपी सहित एक जवान और एक कर्मचारी घायल हो गया। प्रशासन के द्वारा लगाई बैरिकेडिंग को किसानों ने हटाया और 10 मिनट तक नारेबाजी की। हालांकि, सीएसपी गौरव पाटिल ने किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को चोट लगने की बात से इंकार किया है।