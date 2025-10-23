एमपी में MSP और केला फसल बीमा की मांग तेज, बड़ी संख्या में किसानों ने किया प्रदर्शन

MP News: मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में किसानों ने फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर गुरुवार को उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भी समर्थन देते हुए अर्धनग्न रैली में हिस्सा लिया।
कलेक्टर कार्यालय में अंदर घुसने के दौरान किसानों की पुलिस से झड़प हो गई। इसी दौरान एएसपी सहित एक जवान और एक कर्मचारी घायल हो गया। प्रशासन के द्वारा लगाई बैरिकेडिंग को किसानों ने हटाया और 10 मिनट तक नारेबाजी की। हालांकि, सीएसपी गौरव पाटिल ने किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को चोट लगने की बात से इंकार किया है।
विरोध प्रदर्शन केले की फसल का सही दाम और एमएसपी न मिलने से किय जा रहा है। यह प्रर्दशन खकनार के किसान किशोर वासनकर से प्रेरित है। जिन्होंने नाराज होकर शर्ट और चप्पल पहनना छोड़ दिया था। वह पिछले कुछ दिनों से अर्धनग्न ही रह रहे हैं, और जिले के किसानों का उन्हें व्यापक समर्थन मिल रहा है।
दरअसल, यह आंदोलन बैरियर फाटे से शुरु हुआ। यहां से बड़ी संख्या में किसान दोपहर तक बुरहानपुर पहुंचे।
बुरहानपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
