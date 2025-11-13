12 हजार की रिश्वत लेने वाले ‘उपयंत्री’ पर FIR, लोकायुक्त ने 2 दिन पहले किया था केस

दरअसल, गुरूवार को पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेश पटेल ने नेपा थाना में शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें बताया गया कि 7 नवंबर को रात 8.30 बजे नेपानगर नपा के उपयंत्री प्रकाश बड़वाहे ने नगर पालिका के पूर्व ठेकेदार विजय निभ्भोरे निवासी टीचर कॉलोनी के मोबाइल पर कॉल किया। जिसमें कहा कि मैंने लारा को 7 दिन में निपटाने के लिए 5 लाख रूपए की सुपारी दे दी है और मैं लारा के बच्चों को अनाथ कर दूंगा। साथ ही अपनी पहुंच काफी उपर तक होने की बात कही। इसके अलावा उपयंत्री ने दावा किया कि उसने वार्ड क्रमांक 1 न्यू कॉलोनी में पहले हुए निर्माण कार्य में 2 लाख रूपए की पार्टनरशिप की थी। जिसका पैसा उसे भुगतान नहीं किया गया।