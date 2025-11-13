12 हजार की रिश्वत लेने वाले ‘उपयंत्री’ पर FIR, लोकायुक्त ने 2 दिन पहले किया था केस

MP News: मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के नेपानगर नगर पालिका के उपयंत्री प्रकाश बड़वाहे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कार्रवाई पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेश पटेल उर्फ लारा की शिकायत पर बीएनएस 2023 की धारा 296 बी और 351-3 के तहत दर्ज की गई है। दो दिन पहले ही उपयंत्री के खिलाफ लोकायुक्त इंदौर ने भी 12 हजार रूपए की रिश्वत मांगने के मामले में केस दर्ज किया था। अब एक और एफआईआर दर्ज हो गई है।
दरअसल, गुरूवार को पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेश पटेल ने नेपा थाना में शिकायत दर्ज कराई है। जिसमें बताया गया कि 7 नवंबर को रात 8.30 बजे नेपानगर नपा के उपयंत्री प्रकाश बड़वाहे ने नगर पालिका के पूर्व ठेकेदार विजय निभ्भोरे निवासी टीचर कॉलोनी के मोबाइल पर कॉल किया। जिसमें कहा कि मैंने लारा को 7 दिन में निपटाने के लिए 5 लाख रूपए की सुपारी दे दी है और मैं लारा के बच्चों को अनाथ कर दूंगा। साथ ही अपनी पहुंच काफी उपर तक होने की बात कही। इसके अलावा उपयंत्री ने दावा किया कि उसने वार्ड क्रमांक 1 न्यू कॉलोनी में पहले हुए निर्माण कार्य में 2 लाख रूपए की पार्टनरशिप की थी। जिसका पैसा उसे भुगतान नहीं किया गया।
उपयंत्री ने मोबाइल पर पूर्व ठेकेदार से जो बातें कही थी। उसकी उसकी रिकार्डिंग किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। उपयंत्री ने कहा- वह नौकरी केवल शौक से कर रहे है। 50 एकड़ खेती है। नेपानगर 20 आदमी और बुरहानपुर में 4 आदमी है। नौकरी को कुछ नहीं समझता। सिस्टम को मैनेज करना पड़ता है। जिसमें सीएमओ, अध्यक्ष और अन्य अधिकारी, कर्मचारी भी आते हैं।
