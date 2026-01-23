12.5 करोड़ की अनोखी घड़ी, अंदर बना है वनतारा में बैठे अनंत अंबानी का मिनिएचर

इस खास घड़ी को तैयार करने वाली न्यूयॉर्क की लग्जरी घड़ी निर्माता कंपनी ने इसमें करीब 21.98 कैरेट के 397 बेशकीमती रत्नों का इस्तेमाल किया है। इनमें हीरे और अन्य कीमती स्टोन्स शामिल हैं, जो घड़ी को बेहद आकर्षक बनाते हैं। डायल और बॉडी पर की गई बारीक कारीगरी इसे सामान्य लग्जरी घड़ियों से अलग पहचान देती है। बताया जा रहा है कि इस घड़ी को बनाने में कई महीनों की मेहनत और उच्च स्तर की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यही कारण है कि इसकी कीमत 12.5 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।