इस रूट पर चलेगी देश की पहली Vande Bharat Sleeper ट्रेन, ढेरों सुविधाओं के साथ होगा फास्ट ट्रेवल

हावड़ा-कामाख्या रूट पर चलेगी भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। (PC: X/RailMinInida)
Vande Bharat Sleeper: भारत ने रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। भारतीय रेल (INDIAN RAILWAYS) लगातार हाई स्पीड और सुविधा केंद्रित ट्रेनों की संख्या बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को शुरू किया जा रहा है, जो लंबी दूरी के नाइट ट्रैवल को नया अनुभव देगी। यह ट्रेन हावड़ा और कामाख्या के बीच चलेगी और पूर्वी भारत के यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का विकल्प देगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी 2026 को देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। कोलकाता से जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार यह सेवा हावड़ा कामाख्या रेल कॉरिडोर पर शुरू की जा रही है, जो पश्चिम बंगाल और असम के बीच एक महत्वपूर्ण मार्ग माना जाता है।
वंदे भारत स्लीपर एक्सप्रेस को खास तौर पर लंबी दूरी की रात की यात्रा के लिए डिजाइन किया गया है। यह ट्रेन लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने में सक्षम है। ट्रेन में कुल 16 आधुनिक कोच होंगे, जिनमें करीब 823 यात्री एक साथ यात्रा कर सकेंगे। एयरोडायनामिक डिजाइन के कारण सफर स्मूद और शांत रहेगा, जिससे यात्रा के समय में भी उल्लेखनीय कमी आएगी।
वंदे भारत स्लीपर में एर्गोनोमिक स्लीपर बर्थ होंगे। अपर बर्थ के लिए सुरक्षित और नए डिजाइन की सीढ़ी, पर्याप्त लगेज स्पेस और बर्थ के नीचे स्टोरेज की सुविधा दी गई है। कोच के बीच ऑटोमैटिक दरवाजे और वेस्टिब्यूल सिस्टम से यात्रियों को आने जाने में आसानी रहेगी। ट्रेन में यूएसबी चार्जिंग पोर्ट, बेहतर सस्पेंशन सिस्टम और डिव्यांगजन के लिए सुविधाएं भी शामिल हैं।
इस ट्रेन में आधुनिक टॉयलेट, एडवांस सैनिटेशन टेक्नोलॉजी और सीसीटीवी सर्विलांस की व्यवस्था की गई है। आपात स्थिति में यात्रियों के लिए इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे सीधे ट्रेन स्टाफ से संपर्क किया जा सकेगा। स्वदेशी कवच ऑटोमैटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम से लैस यह ट्रेन सुरक्षा के नए मानक स्थापित करेगी।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग