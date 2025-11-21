1 लाख स्टाइपेंड लेकिन 12 घंटे काम, AI स्टार्टअप को-फाउंडर के इंटर्नशिप ऑफर ने छेड़ दी बहस

को-फाउंडर ने बताया कि जॉइनिंग तुरंत है और यह पूरी तरह ऑन-साइट रोल है, यानी इंटर्न को बेंगलुरु ऑफिस में जाकर हफ्ते में 6 दिन, सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक काम करना होगा। सुविधाओं के नाम पर इंटर्न को फूड अलाउंस या मील सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा। साथ ही जिम या हॉबी सब्सक्रिप्शन भी, साथ ही फाउंडर्स के साथ मिलकर कुछ बिल्कुल जीरो से शुरू करके बनाने का मौका मिलेगा। को-फाउंडर आगे लिखते हैं, 'आवेदक टॉप परफॉर्मर होने चाहिए, ‘हां हो जाएगा’ वाला एटीट्यूड रखते हों, ओनरशिप लेने की क्षमता हो और खुद को साबित करने की भूख हो।'