8th pay commission: आठवें वेतन आयोग में आई बड़ी अपडेट, अलग-अलग राज्यों में इन तारीखों को होगी यूनियनों के साथ बैठकें

बैठकों के साथ-साथ आयोग ने एक और बड़ा कदम उठाया है। 10 अप्रैल 2026 को जारी नोटिस के जरिए कंसल्टेंट पदों पर ठेके के आधार पर भर्ती शुरू की गई है। पूर्णकालिक काम के लिए हर महीने 1.80 लाख रुपये तक मिल सकते हैं। अंशकालिक विकल्प भी उपलब्ध है। आवेदन आयोग की वेबसाइट पर दिए लिंक के जरिए सिर्फ ऑनलाइन होगा। कागजी आवेदन या ईमेल पर भेजे गए फॉर्म मान्य नहीं होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह आयोग उम्मीद की किरण है। अब देखना यह है कि यूनियनें और संगठन इस मौके का कितना फायदा उठा पाते हैं।