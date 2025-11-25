Patrika LogoSwitch to English

कारोबार

8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग के बाद क्या DA मिलना हो जाएगा बंद? जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

8th Pay Commission यानी 8वां वेतन आयोग आने वाला है। सरकार ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब सरकार कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है।

2 min read
भारत

image

Pawan Jayaswal

image

Thalaz Sharma

Nov 25, 2025

8th Pay Commission

आठवें वेतन आयोग में डीए को लेकर कर्मचारियों में काफी संशय है। (PC: Pexels)

8th Pay Commission: देश में 8वें वेतन आयोग के लिए सरकार ने इसकी शर्तों को मंजूरी दे दी है। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तब सरकार कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बड़े बदलाव लाएगी। हालांकि, सरकार ने अक्टूबर में महंगाई भत्ते को बढ़ाने की घोषणा की थी। लेकिन अब सवाल आता है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ता बढ़ेगा या मिलना बंद हो जाएगा?

क्यों मिलता है महंगाई भत्ता?

सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बेसिक पे, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, ट्रांसपोर्ट भत्ता, अन्य भत्ते और पेंशन भी शामिल होते हैं। बढ़ती महंगाई के साथ कर्मचारियों को खरीदने की क्षमता यानी पर्चेजिंग पावर देने के लिए यह महंगाई भत्ता दिया जाता है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए आयोग डीए को वर्ष में दो बार बढ़ाता है।

8वां वेतन आयोग डीए पर क्या प्रभाव डालेगा?

लाइव मिंट की एक रिपोर्ट में क्लीयर टैक्स की सीए चांदनी आनंदन के हवाले से कहा गया, '8वां वेतन आयोग आने तक डीए मूल वेतन का एक अलग भाग ही रहेगा। इस प्रतिशत को वर्ष में दो बार, जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाएगा। 8वां वेतन आयोग लागू हो जाने के बाद वेतन में परिवर्तन लाए जाएंगे। महंगाई भत्ते को एक अलग भत्ता न मानकर इसे मूल वेतन में ही शामिल कर दिया जाएगा। यानी अलग से डीए नहीं मिलेगा।'

आखिरी बार कब बढ़ा था DA?

दिवाली से पहले बुधवार, 1 अक्टूबर को यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दी थी। यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।

8वां वेतन आयोग किसे देगा फायदा

अनुमान लगाया जा सकता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और डीए की बढ़ोतरी से रक्षा कर्मियों को मिलाकर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। लगभग 65 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा, जिनमें रिटायर्ड रक्षा कर्मी भी शामिल होंगे।

Gold Price Outlook: सोने में आ सकती है 20% की भारी तेजी, बैंक ऑफ अमेरिका का है अनुमान, जानिए क्या बताई वजह
कारोबार
Gold Price Outlook

Published on:

25 Nov 2025 05:42 pm

Hindi News / Business / 8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग के बाद क्या DA मिलना हो जाएगा बंद? जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

