8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग के बाद क्या DA मिलना हो जाएगा बंद? जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

लाइव मिंट की एक रिपोर्ट में क्लीयर टैक्स की सीए चांदनी आनंदन के हवाले से कहा गया, '8वां वेतन आयोग आने तक डीए मूल वेतन का एक अलग भाग ही रहेगा। इस प्रतिशत को वर्ष में दो बार, जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाएगा। 8वां वेतन आयोग लागू हो जाने के बाद वेतन में परिवर्तन लाए जाएंगे। महंगाई भत्ते को एक अलग भत्ता न मानकर इसे मूल वेतन में ही शामिल कर दिया जाएगा। यानी अलग से डीए नहीं मिलेगा।'