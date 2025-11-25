8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग के बाद क्या DA मिलना हो जाएगा बंद? जानिए क्या कह रहे एक्सपर्ट

आठवें वेतन आयोग में डीए को लेकर कर्मचारियों में काफी संशय है। (PC: Pexels)
8th Pay Commission: देश में 8वें वेतन आयोग के लिए सरकार ने इसकी शर्तों को मंजूरी दे दी है। जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तब सरकार कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बड़े बदलाव लाएगी। हालांकि, सरकार ने अक्टूबर में महंगाई भत्ते को बढ़ाने की घोषणा की थी। लेकिन अब सवाल आता है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ता बढ़ेगा या मिलना बंद हो जाएगा?
सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बेसिक पे, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, ट्रांसपोर्ट भत्ता, अन्य भत्ते और पेंशन भी शामिल होते हैं। बढ़ती महंगाई के साथ कर्मचारियों को खरीदने की क्षमता यानी पर्चेजिंग पावर देने के लिए यह महंगाई भत्ता दिया जाता है। महंगाई को ध्यान में रखते हुए आयोग डीए को वर्ष में दो बार बढ़ाता है।
लाइव मिंट की एक रिपोर्ट में क्लीयर टैक्स की सीए चांदनी आनंदन के हवाले से कहा गया, '8वां वेतन आयोग आने तक डीए मूल वेतन का एक अलग भाग ही रहेगा। इस प्रतिशत को वर्ष में दो बार, जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाएगा। 8वां वेतन आयोग लागू हो जाने के बाद वेतन में परिवर्तन लाए जाएंगे। महंगाई भत्ते को एक अलग भत्ता न मानकर इसे मूल वेतन में ही शामिल कर दिया जाएगा। यानी अलग से डीए नहीं मिलेगा।'
दिवाली से पहले बुधवार, 1 अक्टूबर को यूनियन कैबिनेट ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की वृद्धि को मंजूरी दी थी। यह बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।
अनुमान लगाया जा सकता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और डीए की बढ़ोतरी से रक्षा कर्मियों को मिलाकर करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। लगभग 65 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स को भी लाभ मिलेगा, जिनमें रिटायर्ड रक्षा कर्मी भी शामिल होंगे।
