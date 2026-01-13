8th Pay Commission: DA की सबसे धीमी रफ्तार, सैलरी पर क्या पड़ेगा असर? जानिए पूरा गणित

हर नए वेतन आयोग के लागू होने पर DA को शून्य कर दिया जाता है और फिर नई दरों पर इसकी गणना शुरू होती है। उदाहरण के तौर पर, छठे वेतन आयोग के अंत में न्यूनतम वेतन का गणित देखें तो 7,000 रुपये बेसिक सैलरी, 8,750 रुपये DA, 2,100 रुपये HRA और 1,350 रुपये TA मिलाकर कुल वेतन करीब 19,200 रुपये बनता था। सातवें वेतन आयोग की शुरुआत में बेसिक सैलरी 18,000 रुपये तय की गई, HRA 4,320 रुपये, TA 1,350 रुपये और DA शून्य था, जिससे कुल वेतन करीब 23,670 रुपये पहुंचा।