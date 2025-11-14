मोटी सैलरी के बावजूद नहीं बचते पैसे? कहीं ये 9 गलतियां आपको कंगाल तो नहीं बना रहीं!

हर कोई अपने घर का सपना देखता है और यह ठीक भी है। लेकिन अगर आपकी EMI आपकी सैलरी की 40-50% है, तो वह घर आपका मालिक है। इसे 25% से कम रखें। ध्यान रखें, आजादी एक वर्ग फुट से ज़्यादा कीमती है। देखिए घर लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये एक लंबी अवधि का खर्च है, जिसमें हर महीने आपकी सैलरी का एक हिस्सा EMI के तौर पर जाता है। इसलिए जब भी आप घर लेने की सोचें, तो कोशिश करें कि EMI आपके निवेश के हिस्से पर असर न डाले। हो सके तो पहले डाउन पेमेंट के लिए बड़ी रकम इकट्ठा कर लें, फिर होम लोन लें, ताकि EMI का बोझ कम रहे। महीने के 4-5 हजार की बचत भी लंबी अवधि में काफी मूल्यवान साबित होती है।