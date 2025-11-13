Gold ETF में पैसा लगाकर करना चाहते हैं कमाई? जानिए क्या है यह और कैसे करता है काम

गोल्ड ईटीएफ ने इस साल काफी अच्छा रिटर्न दिया है। (PC: Pexels)
Gold ETF: सोने ने इस साल अपने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। इस साल सोने की कीमतों में 60 फीसदी तक की बढ़ोतरी हुई है। कीमतों में आई इस तेजी से बड़ी संख्या में लोगों ने सोने की डिजिटल फॉर्म्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। हालांकि, SEBI ने हाल ही में निवेशकों को ‘डिजिटल गोल्ड या ई-गोल्ड उत्पादों’ में निवेश करने से सावधान किया है। ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिन्हें फिजिकल गोल्ड में निवेश के विकल्प के रूप में बाजार में पेश किया जा रहा है। इसके बजाय, निवेशकों को सलाह दी गई है कि वे SEBI-पंजीकृत बिचौलियों द्वारा पेश किए गए गोल्ड ETF (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) में निवेश करें।
म्यूचुअल फंड द्वारा पेश किए गए गोल्ड ETF ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो शेयर बाजार में खरीदे-बेचे जा सकते हैं। ये निवेशकों को सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का लाभ लेने का अवसर प्रदान करते हैं। वर्तमान में फंड हाउसेज द्वारा 22 गोल्ड ETF ऑफर किये जा रहे हैं, जिनका कुल AUM 1.02 लाख करोड़ रुपये है। केवल अक्टूबर महीने में ही इन ETFs में 7,743 करोड़ रुपये का निवेश प्रवाह देखा गया। लगातार तीसरे महीने गोल्ड ETF में निवेश जारी रहा, जिससे औसत AUM 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। सोने में निवेश का एक और तरीका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) है, जिसे सरकार द्वारा जल्द ही बंद किए जाने की संभावना है।
सोने की कीमतों में तेजी का मिलेगा फायदा
गोल्ड ETF में निवेश करने के लिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड का चयन कर सकते हैं, क्योंकि सभी फंड्स का रिटर्न सोने की कीमतों के समान अनुपात में बढ़ता या घटता है।
मार्केट में होगी ट्रेडिंग
चूंकि ये एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं, इसलिए आप इन्हें शेयर बाजार में खरीद या बेच सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना जरूरी है।
इनकम टैक्स
इन सिक्यूरिटीज की बिक्री पर होने वाले पूंजीगत लाभ पर 12.5% टैक्स देना होता है और इस पर इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलता है।
स्टोरेज से जुड़ी लागत नहीं
फिजिकल गोल्ड की तुलना में गोल्ड ETF में निवेश बेहतर माना जाता है, क्योंकि इसमें स्टोरेज से जुड़ी कोई लागत नहीं लगती और ना ही सुरक्षा की चिंता नहीं होती है।
(डिस्क्लेमर: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी मात्र है। यह निवेश की सलाह नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिमभरा होता है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपने निवेश सलाहकार से परामर्श लें।)
