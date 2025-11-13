Gold ETF में पैसा लगाकर करना चाहते हैं कमाई? जानिए क्या है यह और कैसे करता है काम

म्यूचुअल फंड द्वारा पेश किए गए गोल्ड ETF ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो शेयर बाजार में खरीदे-बेचे जा सकते हैं। ये निवेशकों को सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव का लाभ लेने का अवसर प्रदान करते हैं। वर्तमान में फंड हाउसेज द्वारा 22 गोल्ड ETF ऑफर किये जा रहे हैं, जिनका कुल AUM 1.02 लाख करोड़ रुपये है। केवल अक्टूबर महीने में ही इन ETFs में 7,743 करोड़ रुपये का निवेश प्रवाह देखा गया। लगातार तीसरे महीने गोल्ड ETF में निवेश जारी रहा, जिससे औसत AUM 1 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। सोने में निवेश का एक और तरीका सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) है, जिसे सरकार द्वारा जल्द ही बंद किए जाने की संभावना है।