Gold Rate: लोगों ने निकाला महंगे सोने का तोड़, खरीद रहे 9 कैरेट गोल्ड जूलरी, लेकिन क्या यह सही है?

कई लोगों के मन में यह रहता है कि कम प्योरिटी वाला सोना सही नहीं है। लेकिन सोने की कम मात्रा का मतलब यह नहीं है कि वह घटिया सोना है। कम कैरेट के सोने का मतलब है कि उस जूलरी में सोने की मात्रा कम है। बल्कि कम कैरेट की गोल्ड जूलरी मजबूत होती है। इनक्रेड मनी के सीईओ विजय कुप्पा कहते हैं, 'अगर आपका उद्देश्य रोजमर्रा के पहनावे के लिए टिकाऊ और किफायती फैशन जूलरी खरीदना है, तो 9K या 14K सोना व्यावहारिक है, क्योंकि इसमें मिले हुए धातु इसे मजबूत बनाते हैं।' विजय ने आगे कहा, 'लेकिन अगर आपका लक्ष्य वेल्थ प्रिजर्वेशन या इन्वेस्टमेंट है, तो हमेशा हाई प्योरिटी वाला सोना चुनें, जो आमतौर पर जूलरी के लिए 22K और सिक्कों, बार्स या डिजिटल गोल्ड के लिए 24K होता है।'