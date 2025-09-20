Patrika LogoSwitch to English

Pension में बड़ा धमाका! अब UPS से छुटकारा पाना हुआ आसान

सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को चुनने में थोड़ी ढील दी है, जो 30 सितंबर रहेगी।

भारत

Ashish Deep

Sep 20, 2025

केंद्रीय कर्मचारी UPS से परहेज कर रहे हैं। (फोटो : फ्री पिक)

Unified Pension Scheme को लेकर बड़ा अपडेट आया है। केंद्र सरकार ने पेंशन से जुड़े मसले पर अपने कर्मचारियों को एक मौका दिया है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने केंद्रीय सिविल सेवा के कर्मचारियों से कहा है कि अगर उन्हें UPS पसंद नहीं आ रही है या उसे लेकर कुछ संदेह है तो वह New Pension Scheme में वापसी कर सकते हैं। लेकिन यह ऑप्शन सिर्फ 1 बार दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ने कहा कि इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है।

UPS को लेकर क्या है नया प्रावधान?

नियमों में साफ कहा गया है कि जो कर्मचारी UPS के तहत हैं, वे 30 सितंबर 2025 तक एक बार के लिए NPS में स्विच कर सकते हैं। लेकिन यह सुविधा केवल उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने पहले से UPS चुना हुआ है।

  1. सिर्फ एक बार का विकल्प : UPS वाले कर्मचारी NPS में एक बार स्विच कर सकते हैं। बाद में वापस UPS में लौटना संभव नहीं होगा।




  2. डेडलाइन : यह स्विच कम से कम रिटायरमेंट से एक साल पहले या VRS लेने से 3 महीने पहले किया जा सकता है।




  3. इन्हें नहीं मिलेगा फायदा : अगर किसी कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही हो या उन्हें बर्खास्त, सस्पेंड या वीआरएस दिया गया हो तो वे इस विकल्प का फायदा नहीं उठा पाएंगे।




  4. अगर स्विच नहीं किया : जिन कर्मचारियों ने तय समय सीमा तक NPS में स्विच नहीं किया, वे स्वतः UPS में बने रहेंगे।




  5. सरकारी योगदान का बेनिफिट : जो लोग NPS में स्विच करेंगे, उन्हें सरकार की ओर से अतिरिक्त 4% योगदान भी उनके NPS कॉर्पस में क्रेडिट किया जाएगा, जो एग्जिट के समय जुड़ जाएगा।

कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?

सरकार का कहना है कि यह प्रावधान कर्मचारियों को लचीलापन देगा। अगर किसी को UPS की बजाय NPS ज्यादा फायदेमंद लगे, तो वे अपने हिसाब से विकल्प चुन सकेंगे। खासकर वे कर्मचारी जो अपनी रिटायरमेंट फाइनेंशियल प्लानिंग NPS की पारदर्शिता और मार्केट लिंक्ड रिटर्न के आधार पर करना चाहते हैं, उनके लिए यह एक बेहतर विकल्प होगा।

कर्मचारियों ने कहा- राहत भरी खबर

संयुक्त कर्मचारी परिषद के महामंत्री आरके वर्मा के मुताबिक सरकार का यह कदम उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो UPS चुनने के बाद असमंजस में थे। अब उनके पास अंतिम मौका है कि वे NPS में स्विच करके अपने रिटायरमेंट को और सुरक्षित व लचीला बना सकें। लेकिन उन्हें यह ध्यान रखना होगा कि यह एक बार का ऑप्शन है।

Business news

Updated on:

20 Sept 2025 12:43 pm

Published on:

20 Sept 2025 10:53 am

Hindi News / Business / Pension में बड़ा धमाका! अब UPS से छुटकारा पाना हुआ आसान

