महंगाई भत्ते पर इस तारीख को आ सकता है फैसला, 25 हजार रुपये सैलरी पर इतना मिलेगा हाइक

तिवारी के मुताबिक नए वेतन आयोग के गठन की फाइल तो सही समय पर चली थी लेकिन उसके बाद सरकार की ओर से ही उसमें देरी हो रही है। सरकार ने मॉनसून सत्र में बताया था कि 8वें वेतन आयोग पर राज्यों और केंद्र सरकार के दूसरे विभागों से प्रस्ताव मांगा गया था लेकिन उनके पास से अब तक फीडबैक नहीं आया है। फीडबैक मिलने के बाद आयोग के अध्यक्ष और Terms of Reference को तैयार किया जाएगा। इस बीच, कर्मचारी संगठनों GENC, AIRF और भारतीय मजदूर संघ ने भी सरकार को इस बारे में एप्रोच किया था लेकिन खास बात नहीं बनी। इससे कर्मचारियों खासकर पेंशनरों में काफी नाराजगी है।