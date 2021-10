Aadhaar PAN Link : इन आसान तरीके से आधार-पैन को करें लिंक, वरना बेकार हो जाएगा पैन कार्ड

Aadhaar-PAN Linking : मौजूदा समय में आधार कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। आज आधार के बिना कोई भी सरकारी या निजी काम नहीं किया जा सकता। बच्चे के स्कूल में दाखिले से लेकर बैंक से लेनदेन, लोन और सरकारी सुविधाओं के लिए आधार अनिवार्य कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड (Aadhaar Card) को पैन कार्ड (PAN Card) से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अब तक अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ा तो जल्दी जोड़ लीजिए वरना आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।



ऑनलाइन ऐसे करे आधार—पैन को लिंक :—

— सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट (www.incometax.gov.in) पर जाएं।

— इसके बाद Our Service पर क्लिक करें, वहां आपको Link Aadhaar का ऑप्शन आएगा।

— इसके बाद Link Aadhaar Know About Aadhaar Pan Linking Status विकल्प पर जाएं।

— अब नया पेज खुल जाएगा। वहां अपना PAN और Aadhaar Card की डीटेल्स दर्ज करें।

— एक बार पूरी जानकारी देने के बाद 'View Link Aadhaar Status' पर क्लिक करें।

— अब लिंक आधार बटन पर क्लिक करें और पैन आधार से लिंक हो जाएगा।

— एक पॉप-अप संदेश यह लिखा हुआ दिखेगा कि आपने अपने आधार कार्ड को अपने पैन कार्ड से सफलतापूर्वक लिंक कर लिया है।

SMS से PAN Card Aadhaar Card Link :—

आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को SMS सेवा का इस्तेमाल करके भी लिंक कर सकते है। इसके लिए आप 567678 या 56161 पर मैसेज भेजना होगा। इस तरह से भी आप आधार को पैन कार्ड से लिंक करवाया जा सकता है।

ऐसे चेक करें की PAN और Aadhaar लिंक है या नहीं:—

— सबसे पहले आयकर ई-फाइलिंग incometaxindiaefiling.gov.in/aadhaarstatus वेबसाइट पर जाकर आधार स्थिति पर जाएं या यहां क्लिक करें।

— इसके बाद पैन कार्ड और आधार कार्ड की संख्या दर्ज करें।

—'लिंक आधार स्थिति देखें' पर क्लिक करना होगा।

— लिंक का स्टेटस अगली स्क्रीन पर दिखाई देगा।



वरना बेकार हो जाएगा आपका पैन कार्ड, लगेगा जुर्माना

सरकार द्वारा जारी की गई निर्धारित तारीख तक अगर आप अपने आधार और पैन को लिंक नहीं करवाते है, आपका पैन कार्ड अवैध माना जाएगा। अगर किसी ने रद्द किए गए पैन कार्ड का इस्तेमाल किया तो इसे आयकर अधिनियम के तहत धारा 272बी का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसे में पैन धारक को 10,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। अगर रद्द किए गए पैन कार्ड का दोबारा कहीं इस्तेमाल किया जाता है तो जुर्माना भी बढ़ाया जा सकता है।

