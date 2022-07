टेलीकॉम बिजनेस में आने की तैयारी में अदानी ग्रुप, 26 जुलाई को 5G स्पेक्ट्रम की होगी निलामी

अदानी ग्रुप अब टेलीकॉम बिजनेस में आने की तैयारी में है। प्राप्त जानकारियों के मुताबिक अदानी ग्रुप ने 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी में शामिल होने के लिए आवेदन किया है, जिसकी निलामी 26 जुलाई को होगी। 5G स्पेक्ट्रम निलामी में आवेदन करने के आखिरी दिन में 4 आवेदन किए गए हैं।

एशिया के सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी टेलीकॉम बिजनेस में आने की तैयारी में हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप ने 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी में शामिल हो रहा है। अदानी ग्रुप ने 5G स्पेक्ट्रम निलामी में शामिल होने के लिए 8 जुलाई को आवेदन किया है जो आवेदन की आखिरी दिन थी। अब अगर अदानी ग्रुप 5G स्पेक्ट्रम निलामी में स्पेक्ट्रम हासिल करके टेलीकॉम बिजनेस में आता है तो उसका सीधा मुकावला रिलायंस जियो और एयरटेल से होगा।

