Aadhaar Update: UIDAI फ्री कर रहा है आधार मोबाइल ऐप में 1 जुलाई से ईमेल अपडेट की सुविधा, जानिए प्रोसेस

सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में आधार मोबाइल एप इंस्टॉल करें। एप में लॉगिन करने के बाद प्रोफाइल सेक्शन में जाएं और ईमेल अपडेट विकल्प चुनें। इसके बाद नई ईमेल आईडी दर्ज करें और स्क्रीन पर दिखाई देने वाले निर्देशों का पालन करें। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका अनुरोध सबमिट हो जाएगा। यूजर अपने अनुरोध की स्थिति भी एप के माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं। 1 जुलाई 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक इस प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा।