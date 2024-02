फ्रांस के बाद, श्रीलंका और मॉरीशस में आज पीएम मोदी करेंगे UPI सेवाओं की शुरुआत

Submitted by:

Published: Feb 12, 2024 10:15:42 am

Global UPI: पीएम मोदी ने कहा कि श्रीलंका और मॉरीशस बीच डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। दोनों देशों की यात्रा करने वाले भारतीय भुगतान करने के लिए यूपीआई का उपयोग कर सकेंगे जबकि भारत की यात्रा करने वाले मॉरीशस के लोग भी इसका उपयोग कर सकेंगे।

PM Modi will launch UPI services in Sri Lanka and Mauritius today