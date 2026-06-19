1 करोड़ के Term Insurance की वैल्यू 10 साल बाद रह सकती है सिर्फ 51 लाख, यहां HLV फॉर्मूला करेगा आपकी मदद

मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आज 1 करोड़ रुपये का टर्म कवर पर्याप्त मान लिया। अगर महंगाई दर 6 प्रतिशत सालाना रहे, तो 10 साल बाद इस रकम की असली खरीद क्षमता घटकर करीब 56 लाख रुपये और 20 साल बाद महज 31 लाख रुपये के बराबर रह जाएगी। वहीं, अगर महंगाई दर 7 प्रतिशत मान ली जाए तो यह गिरावट और तेज होगी। 10 साल में कवर की असली कीमत करीब 51 लाख रुपये यानी लगभग आधी और 20 साल में घटकर सिर्फ 26 लाख रुपये यानी मूल कवर के चौथाई हिस्से तक रह जाएगी। यानी कि 6-7 प्रतिशत महंगाई दर पर कवर की कीमत आधी होने में करीब 10 से 12 साल ही लगते हैं।