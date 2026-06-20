Gold Price: इस हफ्ते 10,000 रुपये टूटी चांदी, सोना 3,000 रुपये फिसला, क्यों आ रही गिरावट? एक्सपर्ट से समझिए

मास्टरट्रस्ट के चीफ रिसर्च ऑफिसर डॉ रवि सिंह ने पत्रिका डॉट कॉम को बताया कि गोल्ड में गिरावट का यह लगातार तीसरा हफ्ता है। इसके पीछे वजह अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व है। बीते कुछ हफ्तों से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि यूएस फेड ब्याज दरों को उच्च स्तर पर बरकरार रख सकता है या इसमें इजाफा कर सकता है। इससे बाद 17 जून को पॉलिसी बैठक में फेड ने ब्याज दरों को बरकरार रखा और इस साल रेट हाइक के संकेत दे दिए। इससे सोने पर दबाव बना है। उच्च ब्याज दरों की स्थिति में निवेश सोने से निकलकर ट्रेजरी बॉन्ड्स जैसे ब्याज देने वाले निवेश विकल्पों की तरफ जाने लगते हैं। यही कारण है कि सोने में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट आई है।