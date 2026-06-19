Share Market: 5 दिन की लगातार तेजी के बाद आज 600 पॉइंट टूटा सेंसेक्स, IT Stocks में भारी बिकवाली से गिरा बाजार

हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। लगातार पिछले 5 सत्रों से जारी तेजी आज थम गई। आज सुबह बीएसई सेंसेक्स में 900 अंकों के करीब गिरावट देखने को मिली थी। इसके बाद गिरावट थोड़ी कम हुई और यह 607 अंकों की गिरावट के साथ 76,802 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी-50 भी सुबह 23,950 से नीचे फिसल गया था। यह 154.90 अंकों कि गिरावट के साथ 24,013 पर बंद हुआ है। वहीं, निफ्टी बैंक 278 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ है। सबसे ज्यादा गिरावट आईटी शेयरों में दर्ज हुई।