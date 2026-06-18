Success Story: घर के पीछे 300 रुपये का ओवन लगा शुरू किया बिजनेस, आज 5,700 करोड़ की कंपनी, जानिए Mrs. Bectors Food की कहानी

Success Story of Bectors Food: सुबह की चाय के साथ अगर आपने कभी Cremica का बिस्किट खाया है या English Oven की ब्रेड से नाश्ता किया है, तो आप उस कंपनी के ग्राहक हैं, जिसे एक हाउस वाइफ ने सिर्फ 300 रुपये से शुरू किया था। हम बात कर रहे हैं Mrs. Bectors Food की फाउंडर रजनी बेक्टर की। उन्होंने मात्र कुछ रुपयों से बिजनेस शुरू किया और हजारों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर दिया। रजनी का जन्म कराची में हुआ था। बंटवारे के बाद उनका परिवार लुधियाना आ गया। लुधियाना के एक जाने-माने कारोबारी से उनकी शादी 17 साल की उम्र में ही हो गई थी।