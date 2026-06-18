Gold Silver Price Today: अमेरिका से आया एक फैसला और गिर गए सोने के दाम, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today on 18th June 2026: सोने की कीमतों में आज गुरुवार को गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा और हाजिर दोनों बाजारों में सोना गिरावट के साथ ट्रेड करता दिखा है। इंडिया बुलियन एवं ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, गुरुवार सुबह 24 कैरट सोने का हाजिर भाव 816 रुपये की गिरावट के साथ 1,49,332 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट सोने का रेट 748 रुपये की गिरावट के साथ 1,36,788 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट आज 612 रुपये की गिरावट के साथ 1,11,999 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।