Income Tax: ITR-3 फॉर्म के लिए ऑनलाइन फाइलिंग हुई शुरू, जानिए कौन भर सकते हैं और क्या है लास्ट डेट

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करके टैक्सपेयर्स संबंधित ITR फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ऐक्सल यूटिलिटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बिना इंटरनेट कनेक्शन के पहले से फॉर्म में सारी जानकारी भरकर फिर उसे JSON फाइल में कन्वर्ट करके पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। पहली बार ITR दाखिल करने वाले टैक्सपेयर्स को आधार, पैन और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा। अलग-अलग टैक्सपेयर की कैटेगरी के हिसाब से रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि अलग है।