Gold Silver Price Today: सोने में आज भी गिरावट, चांदी 10,000 रुपये टूटी, जानिए आपके शहर में 24, 22 कैरेट गोल्ड के रेट

Gold Rate Today on 19th June 2026: सोने की कीमतों में आज हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बड़ी गिरावट देखी जा रही है। घरेलू हाजिर बाजार में भाव लाल निशान पर ट्रेड करते दिखे हैं। गुड रिटर्न्स के अनुसार, शुक्रवार सुबह 11 बजे दिल्ली में 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 3650 रुपये की गिरावट के साथ 1,46,010 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा। 22 कैरेट गोल्ड का रेट 3350 रुपये गिरकर 1,33,850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, 18 कैरेट गोल्ड का रेट इस समय 2740 रुपये टूटकर 1,09,540 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखा।