Bank Holiday: आज शनिवार को बैंक खुले रहेंगे या बंद? बड़ा कैश डिपॉजिट या लोन जैसे कामों के लिए जाना पड़ जाता है ब्रांच

Saturday Bank Holiday: भारत में बैंकों की छुट्टियां राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों आधारों पर तय की जाती हैं, इसलिए अलग-अलग राज्यों में छुट्टियों की लिस्ट अलग हो सकती है। इसके अलावा सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को बंद रहते हैं। इसलिए ग्राहकों के लिए यह जानना जरूरी होता है कि किस शनिवार को बैंक शाखाएं खुली रहेंगी। 20 जून 2026 को बैंक ग्राहकों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि यह महीने का तीसरा शनिवार है और सामान्य नियमों के अनुसार देशभर में बैंक खुले रहेंगे। ग्राहक बैंको में जाकर नियमित बैंकिंग कार्य करा सकते हैं।