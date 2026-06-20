Bank Holiday: आज शनिवार को बैंक खुले रहेंगे या बंद? बड़ा कैश डिपॉजिट या लोन जैसे कामों के लिए जाना पड़ जाता है ब्रांच

20 जून को खुले रहेंगे बैंक (File Photo)
Saturday Bank Holiday: भारत में बैंकों की छुट्टियां राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों आधारों पर तय की जाती हैं, इसलिए अलग-अलग राज्यों में छुट्टियों की लिस्ट अलग हो सकती है। इसके अलावा सभी सरकारी और प्राइवेट बैंक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार तथा सभी रविवार को बंद रहते हैं। इसलिए ग्राहकों के लिए यह जानना जरूरी होता है कि किस शनिवार को बैंक शाखाएं खुली रहेंगी। 20 जून 2026 को बैंक ग्राहकों के लिए राहत की खबर है, क्योंकि यह महीने का तीसरा शनिवार है और सामान्य नियमों के अनुसार देशभर में बैंक खुले रहेंगे। ग्राहक बैंको में जाकर नियमित बैंकिंग कार्य करा सकते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के अवकाश नियमों के अनुसार महीने का पहला, तीसरा और पांचवां शनिवार सामान्य कार्य दिवस माना जाता है, जब तक कि किसी राज्य में अलग से घोषित अवकाश लागू न हो। 20 जून 2026 तीसरा शनिवार है, इसलिए अधिकांश राज्यों में बैंक शाखाएं नियमित समय के अनुसार काम करेंगी। जिन ग्राहकों को बैंक ब्रांच जाकर अपना जरूरी काम निपटाना है, वे आज अपना काम निपटा सकते हैं।
डिजिटल बैंकिंग के विस्तार के बावजूद कुछ सेवाएं अभी भी ऐसी हैं जिनके लिए बैंक में जाना पड़ जाता है। इनमें कुछ प्रकार के खातों का खुलवाना, हस्ताक्षर अपडेट करना, बचत या चालू खाता बंद करना, संयुक्त खाताधारक को जोड़ना या हटाना और लॉकर सुविधा से जुड़े कार्य शामिल हैं। इसके अलावा नई पासबुक प्राप्त करना तथा निर्धारित सीमा से अधिक नकद जमा या निकासी जैसी सेवाओं के लिए भी अतिरिक्त सत्यापन की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे मामलों में काम बैंक जाकर ही होता है।
कई बैंक ऑनलाइन KYC, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सुविधाएं दे रहे हैं, फिर भी कुछ ग्राहकों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बैंक जाना पड़ सकता है। यदि ऑनलाइन KYC उपलब्ध नहीं है या अतिरिक्त जांच जरूरी है, तो बैंक शाखा में दस्तावेज जमा करने होंगे। इसी तरह कुछ लोन एप्लीकेशन, लोन रिस्ट्रक्चरिंग जैसे कामों के लिए दस्तावेज की हार्डकॉपी जमा करना आवश्यक हो सकता है। इसलिए जिन ग्राहकों को आज ये सब काम हैं वे बैंक जाकर ये सभी काम कर सकते हैं।
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