8वां वेतन आयोग में अलाउंस पर चल सकती है कैंची, 7वें वेतन आयोग में 88 का मिट गया था नामोनिशां

8th Pay Commission की अधिसूचना का लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की निगाहें इन दिनों उसी अंतिम अधिसूचना पर टिकी हुई हैं, जिससे 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की तस्वीर साफ होगी। वेतन आयोग हर बार न केवल सैलरी में संशोधन करता है, बल्कि भत्तों (Allowances) की समीक्षा कर उनमें बड़े स्तर पर सुधार भी करता है। यही वजह है कि इस बार कर्मचारियों के बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या कई मौजूदा भत्तों को नए वेतन आयोग में खत्म किया जाएगा?