Amazon Layoffs: 16,000 कर्मचारियों की होगी छंटनी, इस कारण लिया ये फैसला

अमेजन के अनुसार यह फैसला कंपनी की आंतरिक संरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रबंधन का कहना है कि बीते समय में कई स्तरों पर मैनेजमेंट लेयर बढ़ गई थीं, जिससे निर्णय प्रक्रिया धीमी हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए लेयर्स कम करने, ओनरशिप बढ़ाने और नौकरशाही घटाने पर काम किया जा रहा है। अक्टूबर में कई टीमों में बदलाव पूरे हो चुके थे, लेकिन कुछ विभागों में यह प्रक्रिया अब जाकर पूरी हुई है, जिसके कारण यह छंटनी सामने आई है।