Amazon Layoffs: 16,000 कर्मचारियों की होगी छंटनी, इस कारण लिया ये फैसला

Amazon Layoffs: दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स और टेक कंपनी अमेजन लगातार अपने कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में बदलाव कर रही है। बीते कुछ सालों से टेक सेक्टर में छंटनी का दौर जारी है और अब इसमें एक और बड़ा नाम जुड़ गया है। अमेजन ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि संगठनात्मक बदलावों के तहत करीब 16,000 कर्मचारियों के पद समाप्त किए जा रहे हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर हजारों कर्मचारियों पर असर पड़ेगा।
अमेजन के अनुसार यह फैसला कंपनी की आंतरिक संरचना को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। प्रबंधन का कहना है कि बीते समय में कई स्तरों पर मैनेजमेंट लेयर बढ़ गई थीं, जिससे निर्णय प्रक्रिया धीमी हो रही थी। इसी को ध्यान में रखते हुए लेयर्स कम करने, ओनरशिप बढ़ाने और नौकरशाही घटाने पर काम किया जा रहा है। अक्टूबर में कई टीमों में बदलाव पूरे हो चुके थे, लेकिन कुछ विभागों में यह प्रक्रिया अब जाकर पूरी हुई है, जिसके कारण यह छंटनी सामने आई है।
इस फैसले का असर अमेजन के लगभग 16,000 पदों पर पड़ेगा। कंपनी ने साफ किया है कि अमेरिका में काम कर रहे अधिकांश कर्मचारियों को आंतरिक तौर पर नई नौकरी तलाशने के लिए 90 दिनों का समय दिया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय कर्मचारियों के लिए यह अवधि स्थानीय नियमों के अनुसार अलग हो सकती है। जो कर्मचारी नई भूमिका नहीं ढूंढ पाएंगे या ऐसा नहीं करना चाहते, उनके लिए सेवरेंस पे यानी विच्छेद मुआवजा, आउटप्लेसमेंट सर्विस और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं दी जाएंगी।
छंटनी के बावजूद अमेजन ने यह भी स्पष्ट किया है कि कंपनी रणनीतिक क्षेत्रों में हायरिंग और निवेश जारी रखेगी। मैनेजमेंट का मानना है कि कंपनी अभी भी अपने कई बिजनेस सेगमेंट के शुरुआती चरण में है और आगे बड़े अवसर मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़े क्षेत्रों में टीमों का लगातार मूल्यांकन किया जाएगा ताकि बदलते समय के साथ तेजी से फैसले लिए जा सकें।
