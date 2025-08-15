FASTag Annual Pass देश के किस-किस प्लाजा पर करेगा काम, यहां देखें लिस्ट

केंद्र सरकार ने 15 अगस्त 2025 से FASTag Annual Pass की शुरुआत कर दी है, जिसमें प्राइवेट व्हीकल मसलन कार, जीप, वैन को 1 साल या 200 ट्रिप्स टोल-फ्री यात्रा करने को मिलेगी। यह पास सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्गों (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) पर वैध है, जो NHAI और MoRTH के अंतर्गत आते हैं। स्टेट हाईवे, मेट्रो या स्थानीय टोल बूथों पर यह लागू नहीं है।
खास बात यह है कि देशभर के हाई-वे नेटवर्क में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, चाहे आप उत्तर भारत के राजस्थान, यूपी, दिल्ली-हरियाणा में हों या मध्य प्रदेश, बिहार या छत्तीसगढ़ में। इस पास को आप राजमार्ग यात्रा (Rajmarg Yatra) मोबाइल ऐप या NHAI/MoRTH की वेबसाइट से एक्टिवेट कर सकते हैं। अब तक 20,000 से भी अधिक वाहनों ने यह पास लिया है।
FASTag Annual Pass से पैसों की भारी बचत होगी। अभी सामान्य टोल पर 80–100 रुपये प्रति क्रॉसिंग लगता है, लेकिन FASTag Annual Pass से यह घटकर सिर्फ 15 रुपये प्रति ट्रिप हो जाता है, जिससे सालाना लगभग 7,000 रुपये तक बचत हो सकती है।
उत्तर प्रदेश : कोराई टोल प्लाजा-आगरा, बाराजोर टोल प्लाजा-कानपुर देहात, डाफी टोल प्लाजा-वाराणसी, सेमरी, गुरऊ, विघाखेत, डासना, बृजघाट, इटौंजा, खैराबाद, नवाबगंज टोल प्लाजा पर भी काम करेगा।
बिहार : मोहनिया टोल प्लाजा-कैमूर, सासाराम टोल प्लाजा-रोहतास, बरसोनी टोल प्लाजा-पूर्णिया, बालगुदर टोल प्लाजा-लखीसराय, रून्नी शैदपुर टोल प्लाजा-सीतामढ़ी।
राजस्थान : बरखेड़ा टोल प्लाजा - जयपुर, सोनवा टोल प्लाजा - टोंक, मेथून टोल प्लाजा - झालावाड़, किशोरपुरा टोल प्लाजा - कोटा, मंडावरा टोल प्लाजा - राजसमंद, रायपुर पाली, इंद्रानगर पाली, बिरामी, उस्मान सिरोही।
मध्य प्रदेश : खलघाट टोल प्लाजा-धार, चौंधा-मुरैना, मेहरा-ग्वालियर, तीतरपानी-सागर, बकोरी-दमोह, रामनगर-शिवपुरी, गुना-गुना, जामली-बड़वानी, चांदली/चिखलीकला-बैतूल।
दिल्ली : मिलेनियम सिटी एक्सप्रेसवे (एमसीईपीएल) - आईजीआई टोल प्लाजा - नई दिल्ली।
हरियाणा : मिलेनियम सिटी एक्सप्रेसवे - मानेसर टोल प्लाजा, एनएचएआई पानीपत टोल प्लाजा - पानीपत, श्रीनगर टोल प्लाजा - पलवल, मायर टोल प्लाजा - हिसार, मदीना टोल प्लाजा - रोहतक।
छत्तीसगढ़ : कुम्हारी (रायपुर-दुर्ग), लिम्हा (बिलासपुर-पथरापाली), लोदाम (कुनकुरी-सीजीजेएच सीमा), मदनपुर (पथरापाली-कटघोरा), महाराजपुर (एमपी/सीजी सीमा-सूरजपुर), मंदिर हसौद (रायपुर-आरंग), मरौद (रायपुर-धमतरी), मसोरा (बेदमा-दहिकोंगा)।