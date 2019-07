Budget 2019 live : आ गए ऑटो सेक्टर के अच्छे दिन, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना पहला बजट पेश किया। वित्‍त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने 'परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' के सिद्धांत को पा लिया है. अब नए भारत की तस्‍वीर सच होगी। इसी के साथ वित्त मंत्री ने ऑटो सेक्टर के लिए एक बड़ी घोषणा की। दरअसल ऑटो सेक्टर में फिलहाल इलेक्ट्रिक वाहन पर फोकस है और इसीलिए ऑटो इंडस्ट्री लगातार GST में कमी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर छूट की मांग कर रही थी । ऑटो इंडस्ट्री की उम्मीदों को पूरा करते हुए सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर छूट देने की घोषणा की। चलिए आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Nirmala Sitharaman ) ने अपने बजट ( budget 2019 ) भाषण में इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर क्या कहा-

इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर मिलेगी बड़ी छूट-

वित्त मंत्री ने ऑटो सेक्टर को सौगात देते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 5 फीसदी छूट की घोषणा की है ।इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST को घटाकर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने के लिए लेने वाले लोन पर इंकम टैक्स के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी ।

