बैंक कर्मचारी लंच टाइम का बहाना बनाकर काम नहीं रोक सकते, जानिए क्या है RBI का नियम

अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप दोपहर के वक्त किसी जरूरी काम से बैंक जाते हैं, तो आपसे कह दिया जाता है कि लंच टाइम चल रहा है, बाद में आाना। कई बार लोग काउंटर पर लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही नंबर आता है, स्टाफ यह कहकर सीट से उठ जाता है कि लंच टाइम हो गया है। क्या यह सही है? भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, किसी भी बैंक शाखा में एक साथ सभी कर्मचारियों को लंच करने की अनुमति नहीं है। बैंक कर्मचारी रोटेशन में लंच के लिए जा सकते हैं, एकसाथ नहीं। बैंक में लंच टाइम की बात कहकर सेवाएं नहीं रोकी जा सकती हैं। ऐसे मामलों में ग्राहक शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बैंक का दायित्व है कि वह कामकाजी समय में सेवा उपलब्ध कराए।