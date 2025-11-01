दोस्ती से कोई समझौता नहीं! भारत ने इस ‘रूसी तेल’ की कई गुना बढ़ा दी खरीदारी, देखते रह जाएंगे ट्रंप

भारत अपनी कुल खाद्य तेल की मांग का लगभग 60% आयात के माध्यम से पूरा करता है। कुल उपभोग में पाम ऑयल का हिस्सा लगभग 50% है, जबकि सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। 1990 के दशक में भारतीय किसानों ने सूरजमुखी की बुवाई कम कर दी थी, क्योंकि सस्ते आयातित खाद्य तेलों की बढ़ोतरी से यह फसल लाभदायक नहीं रही। हाल के वर्षों में सूरजमुखी तेल का आयात इसलिए तेजी से बढ़ा, क्योंकि 2023 और 2024 में यह पहली बार पाम ऑयल से सस्ता हो गया था। हालांकि, इस साल कीमतों में इजाफा हुआ है।