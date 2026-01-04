4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

साउथ स्टार राम चरन से कम नहीं हैं पत्नी उपासना! एक सफल बिजनेसवुमन, संभालती हैं अरबों का कारोबार

उपासना ने अपनी मां के नक्शेकदम पर चलते हुए इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया। CSR की वाइस चेयरपर्सन होने के अलावा, वो फैमिली हेल्थ प्लान इंश्योरेंस TPA (FHPL) की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Businessdesk

image

Mohammad Hamid

Jan 04, 2026

उपासना कामिनेनी अपोलो ग्रुप की थर्ड-जेनरेशन मेंबर हैं (PC: Instagram)

उपासना कामिनेनी कोनिडेला, साउथ फिल्मों के सुपर स्टार राम चरन जिन्हें ग्लोबल स्टार कहा जाता है, उनकी सिर्फ पत्नी नहीं हैं, बल्कि एक बेहद सफल बिजनेसवुमन और दानी हैं। उपासना कामिनेनी अपोलो हॉस्पिटल्स के फाउंडर-चेयरमैन डॉ. प्रताप सी. रेड्डी की पोती हैं। वे अपोलो ग्रुप की थर्ड-जेनरेशन मेंबर हैं और हेल्थकेयर बिजनेस की वारिस हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, जिसकी मार्केट कैप 1.02 लाख करोड़ रुपये है। हालांकि पूरा ग्रुप जिसमें हॉस्पिटल्स, फार्मेसी, डायग्नोस्टिक्स, डिजिटल हेल्थ है, काफी बड़ा है और उसकी वैल्यू ज्यादा है।

पढ़ाई के बाद फैमिली बिजनेस से जुड़ीं

उपासना एक अमीर कामिनेनी परिवार में पैदा हुईं। उन्होंने इंग्लैंड के रीजेंट्स यूनिवर्सिटी लंदन से MBA की डिग्री हासिल की है। वे बोस्टन की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की पूर्व छात्रा भी हैं। उन्होंने YPO/Harvard 2020 Presidents’ Program अमेरिका में पूरा किया। उनकी स्कूली शिक्षा राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल से हुई है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो फैमिली बिजनेस से जुड़ गईं और विरासत को आगे बढ़ाया। अपोलो हॉस्पिटल्स को डॉ. रेड्डी की चार बेटियां मैनेज करती हैं। जिनमें उपासना की मां शोभना कामिनेनी भी शामिल हैं, जो फैमिली बिजनेस की एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं। उपासना कामिनेनी 2008 से अपोलो हॉस्पिटल्स के CSR विंग अपोलो फाउंडेशन की वाइस चेयरमैन हैं।

काम के लिए मिला सम्मान

उपासना ने अपनी मां के नक्शेकदम पर चलते हुए इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया। CSR की वाइस चेयरपर्सन होने के अलावा, वे फैमिली हेल्थ प्लान इंश्योरेंस TPA (FHPL) की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। उपासना कोनिडेला एक होलिस्टिक वेलनेस प्लेटफॉर्म UR.Life की फाउंडर भी हैं। उन्हें दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड में फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है और फोर्ब्स टायकून ऑफ टुमॉरो में फीचर हुई हैं. वो अब हेल्थकेयर सेक्टर में लगातार काम कर रही हैं। उनके पिता अनिल कामिनेनी एक बिजनेसमैन, वाइल्डलाइफ कंजर्वेशनिस्ट और KEI ग्रुप के फाउंडर हैं।

बिजनेस और नेटवर्थ


राम चरन और उपासना कामिनेनी देश के सबसे रईस सेलिब्रिटी कपल्स में से एक हैं। इनकी कुल संपत्ति 2,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम चरन की अनुमानित नेट वर्थ 1,370 करोड़ है, जो कि फिल्मों की फीस, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, प्रोडक्शन और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स से आती है, जबकि उपासना कामिनेनी की निजी संपत्ति करीब 1,130 रुपये करोड़ बताई जाती है, जो कि अपोलो ग्रुप की वारिस होने, URLife बिजनेस और दूसरे एसेट्स से आते हैं।

लग्जरी हवेली और कारें

राम चरन और उपासना कामिनेनी हैदराबाद के जुबिली हिल्स में एक आलीशान हवेली में रहते हैं। उनका 25,000 स्क्वायर फीट का घर करीब 30 करोड़ रुपये का है। इसके अलावा कपल के पास एक प्राइवेट जेट भी है। उनकी कारों का कलेक्शन के तो क्या कहने, उनके पास एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें हैं। जैसे - रॉल्स रॉयस फैंटम, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपये है। मर्सिडीज मेबैक GLS 600 जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपये से ज्यादा है। फेरारी पोर्टोफिनो जिसकी कीमत 3.50 करोड़ रुपये है, ऐस्टन मार्टिन वैंटेज V8 जिसकी कीमत 3.2 करोड़ है।

ये भी पढ़ें

रैश ड्राइविंग, फोन पर बात, सिग्नल जम्प! बीमा कंपनियों की है आप पर नज़र, महंगा पड़ेगा इंश्योरेंस
Patrika Special News
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

04 Jan 2026 10:57 am

Published on:

04 Jan 2026 10:56 am

Hindi News / Business / साउथ स्टार राम चरन से कम नहीं हैं पत्नी उपासना! एक सफल बिजनेसवुमन, संभालती हैं अरबों का कारोबार

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

US Attacks Venezuela: क्या सोने-चांदी की कीमतों में सोमवार से फिर लगेगी आग, अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला क्या खींचेगा बड़ी लकीर?

US Attack On Venezuela
कारोबार

Silver Rate Today: क्या 60% तक टूट जाएंगे चांदी के भाव, इंडस्ट्री से आ रही बड़ी खबर, एक्सपर्ट से समझिए

Silver Rate Today
कारोबार

Elon Musk के मन में राजनीति, Tesla से ताज छीन ले गई चीन की BYD

BYD beats Tesla EV sales
कारोबार

Repo Rate कम हुई फिर भी महंगे कर दिये गए लोन, क्या घट रहा है बैंकों का मुनाफा?

Loan interest rate
कारोबार

Financial Planning Tips: साल 2026 को बनाना है फाइनेंशियली ब्यूटीफुल तो जनवरी में कर लें ये 7 काम, नहीं रहेगी पैसों की कमी

Financial Planning Tips
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.