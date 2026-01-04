साउथ स्टार राम चरन से कम नहीं हैं पत्नी उपासना! एक सफल बिजनेसवुमन, संभालती हैं अरबों का कारोबार

उपासना एक अमीर कामिनेनी परिवार में पैदा हुईं। उन्होंने इंग्लैंड के रीजेंट्स यूनिवर्सिटी लंदन से MBA की डिग्री हासिल की है। वे बोस्टन की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की पूर्व छात्रा भी हैं। उन्होंने YPO/Harvard 2020 Presidents’ Program अमेरिका में पूरा किया। उनकी स्कूली शिक्षा राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल से हुई है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो फैमिली बिजनेस से जुड़ गईं और विरासत को आगे बढ़ाया। अपोलो हॉस्पिटल्स को डॉ. रेड्डी की चार बेटियां मैनेज करती हैं। जिनमें उपासना की मां शोभना कामिनेनी भी शामिल हैं, जो फैमिली बिजनेस की एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं। उपासना कामिनेनी 2008 से अपोलो हॉस्पिटल्स के CSR विंग अपोलो फाउंडेशन की वाइस चेयरमैन हैं।