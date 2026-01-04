साउथ स्टार राम चरन से कम नहीं हैं पत्नी उपासना! एक सफल बिजनेसवुमन, संभालती हैं अरबों का कारोबार

उपासना कामिनेनी अपोलो ग्रुप की थर्ड-जेनरेशन मेंबर हैं (PC: Instagram)
उपासना कामिनेनी कोनिडेला, साउथ फिल्मों के सुपर स्टार राम चरन जिन्हें ग्लोबल स्टार कहा जाता है, उनकी सिर्फ पत्नी नहीं हैं, बल्कि एक बेहद सफल बिजनेसवुमन और दानी हैं। उपासना कामिनेनी अपोलो हॉस्पिटल्स के फाउंडर-चेयरमैन डॉ. प्रताप सी. रेड्डी की पोती हैं। वे अपोलो ग्रुप की थर्ड-जेनरेशन मेंबर हैं और हेल्थकेयर बिजनेस की वारिस हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, जिसकी मार्केट कैप 1.02 लाख करोड़ रुपये है। हालांकि पूरा ग्रुप जिसमें हॉस्पिटल्स, फार्मेसी, डायग्नोस्टिक्स, डिजिटल हेल्थ है, काफी बड़ा है और उसकी वैल्यू ज्यादा है।
उपासना एक अमीर कामिनेनी परिवार में पैदा हुईं। उन्होंने इंग्लैंड के रीजेंट्स यूनिवर्सिटी लंदन से MBA की डिग्री हासिल की है। वे बोस्टन की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की पूर्व छात्रा भी हैं। उन्होंने YPO/Harvard 2020 Presidents’ Program अमेरिका में पूरा किया। उनकी स्कूली शिक्षा राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल से हुई है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो फैमिली बिजनेस से जुड़ गईं और विरासत को आगे बढ़ाया। अपोलो हॉस्पिटल्स को डॉ. रेड्डी की चार बेटियां मैनेज करती हैं। जिनमें उपासना की मां शोभना कामिनेनी भी शामिल हैं, जो फैमिली बिजनेस की एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन हैं। उपासना कामिनेनी 2008 से अपोलो हॉस्पिटल्स के CSR विंग अपोलो फाउंडेशन की वाइस चेयरमैन हैं।
उपासना ने अपनी मां के नक्शेकदम पर चलते हुए इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया। CSR की वाइस चेयरपर्सन होने के अलावा, वे फैमिली हेल्थ प्लान इंश्योरेंस TPA (FHPL) की मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। उपासना कोनिडेला एक होलिस्टिक वेलनेस प्लेटफॉर्म UR.Life की फाउंडर भी हैं। उन्हें दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड में फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है और फोर्ब्स टायकून ऑफ टुमॉरो में फीचर हुई हैं. वो अब हेल्थकेयर सेक्टर में लगातार काम कर रही हैं। उनके पिता अनिल कामिनेनी एक बिजनेसमैन, वाइल्डलाइफ कंजर्वेशनिस्ट और KEI ग्रुप के फाउंडर हैं।
राम चरन और उपासना कामिनेनी देश के सबसे रईस सेलिब्रिटी कपल्स में से एक हैं। इनकी कुल संपत्ति 2,500 करोड़ रुपये से ज्यादा की बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम चरन की अनुमानित नेट वर्थ 1,370 करोड़ है, जो कि फिल्मों की फीस, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, प्रोडक्शन और दूसरे इन्वेस्टमेंट्स से आती है, जबकि उपासना कामिनेनी की निजी संपत्ति करीब 1,130 रुपये करोड़ बताई जाती है, जो कि अपोलो ग्रुप की वारिस होने, URLife बिजनेस और दूसरे एसेट्स से आते हैं।
राम चरन और उपासना कामिनेनी हैदराबाद के जुबिली हिल्स में एक आलीशान हवेली में रहते हैं। उनका 25,000 स्क्वायर फीट का घर करीब 30 करोड़ रुपये का है। इसके अलावा कपल के पास एक प्राइवेट जेट भी है। उनकी कारों का कलेक्शन के तो क्या कहने, उनके पास एक से बढ़कर एक लग्जरी कारें हैं। जैसे - रॉल्स रॉयस फैंटम, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ रुपये है। मर्सिडीज मेबैक GLS 600 जिसकी कीमत 4 करोड़ रुपये से ज्यादा है। फेरारी पोर्टोफिनो जिसकी कीमत 3.50 करोड़ रुपये है, ऐस्टन मार्टिन वैंटेज V8 जिसकी कीमत 3.2 करोड़ है।
