Bank Holiday in November: समय पर निपटा लें अपने काम, नवंबर में कुल 11 दिन बंद रहने वाले हैं बैंक, देखिए लिस्ट

Bank Holiday in November 2025: अक्टूबर महीने में कुल 21 दिन बैंक बंद रहे थे। छुट्टियां नवंबर में भी कुछ कम नहीं है। नवंबर में अलग-अलग जोन में कुल 11 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं। इसलिए आपको छुट्टियों की लिस्ट देखकर ही बैंक ब्रांच जाना चाहिए। वरना आपको खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। साथ ही आपका जरूरी बैंकिंग कार्य भी रुक जाएगा। आइए जानते हैं कि नवंबर महीने में किन-किन तारीखों पर बैंक बंद रहने वाले हैं।