Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

Gold Silver Price Today: सोने में फिर आई बड़ी गिरावट, चांदी भी लुढ़की, जानिए क्या रह गए हैं भाव

Gold Silver Price Today: घरेलू हाजिर बाजार में आज गुरुवार को सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। वहीं, चांदी भी लाल निशान पर ट्रेड करती दिखी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 30, 2025

Gold Silver Price Today

सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। (PC: Gemini)

Gold Silver Price Today: सोने की कीमत में आज गुरुवार को बड़ी गिरावट देखी जा रही है। घरेलू वायदा बाजार में सोना लाल निशान पर ट्रेड करता दिखा है। शुरुआती कारोबार में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 1.25 फीसदी या 1506 रुपये की गिरावट के साथ 1,19,160 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता दिखाई दिया। उधर चांदी की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार सुबह चांदी का घरेलू वायदा भाव 0.4 फीसदी की गिरावट के साथ 1,45,498 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुला।

अमेरिका में घटी ब्याज दर

बता दें कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कटौती की है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने प्रमुख ब्याज दर को 0.25 फीसदी घटाकर 3.75 से 4 फीसदी के दायरे में रखा है। फेड ने पिछले महीने भी रेट कट किया था। ब्याज दर में कटौती का असर जल्द ही सोने की कीमतों में देखने को मिल सकता है।

सोने का वैश्विक भाव

कॉमेक्स पर सोने की वैश्विक कीमत में गुरुवार सुबह बड़ी गिरावट देखने को मिली। यह 1.23 फीसदी या 49.30 डॉलर की गिरावट के साथ 3,951.40 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखाई दिया। वहीं, सोने का वैश्विक हाजिर भाव इस समय 0.33 फीसदी या 11.93 डॉलर की बढ़त के साथ 3,942 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा।

चांदी का वैश्विक भाव

चांदी की वैश्विक कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। गुरुवार सुबह कॉमेक्स पर चांदी का वैश्विक भाव 0.95 फीसदी या 0.46 डॉलर की गिरावट के साथ 47.46 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। वहीं, सिल्वर स्पॉट इस समय 0.09 फीसदी या 0.04 डॉलर की गिरावट के साथ 47.51 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करती दिखी।

ये भी पढ़ें

SBI से 31 लाख रुपये का Home Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, EMI भी जानिए
कारोबार
Home Loan Calculator

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

30 Oct 2025 10:03 am

Hindi News / Business / Gold Silver Price Today: सोने में फिर आई बड़ी गिरावट, चांदी भी लुढ़की, जानिए क्या रह गए हैं भाव

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

अमेरिका में ब्याज दर घटने के बाद भी क्यों गिरा भारतीय शेयर बाजार? एक्सपर्ट से समझिए रेट कट का मार्केट पर असर

US Fed Rate Cut
कारोबार

Income Tax: कोर्ट ने इन टैक्सपेयर्स के लिए बढ़ाई ITR भरने की लास्ट डेट, जानिए नई तारीख

tax audit itr last date
कारोबार

Adani Group के शेयरों में तेजी से उछला मार्केट, मेटल और IT स्टॉक्स भी चढ़े, जानिए मार्केट का हाल

Share Market News
कारोबार

Gold Price Today: सोने-चांदी की कीमतों ने खाई पलटी, जानिए तनिष्क, मालाबार और कल्याण ज्वैलर्स में 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड रेट्स

Gold Price Today
कारोबार

विदेश से आकर पिता ने शुरू किया बिजनेस, अब बेटी संभाल रही काम, प्रेरणादायक है राजस्थान की प्रीति की कहानी

झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.