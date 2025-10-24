SBI से 31 लाख रुपये का Home Loan लेने के लिए कितनी होनी चाहिए आपकी सैलरी, EMI भी जानिए

होम लोन में ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट करने की कोशिश करें। (PC: AI)
Home Loan Calculator: होम लोने लेते समय लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि पैसा होने के बावजूद डाउन पेमेंट कम करते हैं और ज्यादा रकम का होम लोन ले लेते हैं। यह सही नहीं है। बेसिक होम लोने के फाउंडर अतुल मोंगा के अनुसार, ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा डाउन पेमेंट देने की कोशिश करनी चाहिए। इससे भविष्य में आपके द्वारा चुकाए जाने वाले ब्याज की काफी सारी बचत हो जाएगी। ज्यादा डाउन पेमेंट देने से आपकी ईएमआई भी छोटी रकम की बनेगी और आप पर कर्ज का बोझ घट जाएगा। आइए जानते हैं कि एसबीआई से 31 लाख रुपये का होम लोन लेने पर क्या ईएमआई बनेगी और आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए।
देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई इस समय होम लोन पर 7.50 फीसदी से 8.70 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। यह बैंक टॉप अप लोन पर 8 से 10.75 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है। योनो इंस्टा होम टॉप अप लोन पर बैंक 8.35 फीसदी ब्याज दर ऑफर कर रहा है।
अगर आप एसबीआई से 7.50 फीसदी ब्याज दर पर 31 लाख रुपये का होम लोन 30 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 21,676 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 47,03,234 रुपये चुकाएंगे। अगर आप यह लोन 25 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 22,909 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 37,72,618 रुपये चुकाएंगे। अगर आप यह लोन 20 साल के लिए लेते हैं, तो मंथली ईएमआई 24,973 रुपये की बनेगी। यहां आप कुल ब्याज 28,93,613 रुपये चुकाएंगे।
|Loan Tenure (अवधि)
|Monthly EMI (मासिक किस्त)
|Total Interest (कुल ब्याज)
|Total Payment (मूलधन + ब्याज)
|30 साल (360 माह)
|₹21,676
|₹47,03,234
|₹78,03,234
|25 साल (300 माह)
|₹22,909
|₹37,72,618
|₹68,72,618
|20 साल (240 माह)
|₹24,973
|₹28,93,613
|₹59,93,613
|Loan Tenure (अवधि)
|Monthly EMI (₹)
|Minimum Salary Required (₹)
|30 साल (360 माह)
|₹21,676
|₹43,352
|25 साल (300 माह)
|₹22,909
|₹45,818
|20 साल (240 माह)
|₹24,973
|₹49,946
बैंक ग्राहक की सैलरी के 50 फीसदी तक रकम के बराबर EMI वाला लोन दे देते हैं। लेकिन आपके पास पहले से कोई दूसरा लोन नहीं होना चाहिए। अगर आप एसबीआई से 31 लाख रुपये का होम लोन 7.50 फीसदी ब्याज दर पर 30 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी न्यूनतम सैलरी 43,352 रुपये होनी चाहिए। अगर आप यह लोन 25 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी न्यूनतम सैलरी 45,818 रुपये होनी चाहिए। वहीं, आप यह लोन 20 साल के लिए लेते हैं, तो आपकी न्यूनतम सैलरी 49,946 रुपये होनी चाहिए।
बड़ी खबरेंView All
कारोबार
ट्रेंडिंग