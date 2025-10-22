Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कारोबार

FD Interest Rates: एफडी करवाने जा रहे हैं? ये 8 बैंक ऑफर कर रहे काफी अच्छी ब्याज दरें, जानिए रेट्स

FD Interest Rates: देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक 18 महीने से 21 महीने की अवधि वाली एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% ब्याज दर ऑफर कर रहा है।

2 min read

भारत

image

Pawan Jayaswal

Oct 22, 2025

FD interest rates

FD Interest Rates: बड़ी संख्या में लोग एफडी में निवेश करना पसंद करते हैं।

FD Interest Rates: फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। भारत में आज भी बड़ी संख्या में लोग एफडी करवाना पसंद करते हैं। कम जोखिम के चलते भी यह निवेश लोकप्रिय है। लेकिन एफडी खोलने से पहले यह सलाह दी जाती है कि निवेशक विभिन्न बैंकों द्वारा दी जा रही ब्याज दरों की तुलना करें। आम तौर पर, बैंक लंबी अवधि के डिपॉजिट पर छोटी अवधि की तुलना में अधिक ब्याज दरें प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, लगभग सभी बैंक वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु वालों) को सामान्य निवेशकों की तुलना में थोड़ी अधिक ब्याज दर ऑफर करते हैं। आइए जानते हैं कि विभिन्न सरकारी और प्राइवेट बैंकों द्वारा अलग-अलग अवधियों की एफडी पर क्या ब्याज दरें ऑफर की जा रही हैं।

एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)

यह बैंक 18 महीने से 21 महीने की अवधि वाली एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% ब्याज दर और सामान्य नागरिकों को 6.6% ब्याज दर दे रहा है। ये दरें 25 जून 2025 से लागू हैं।

आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)

यह बैंक 2 से 10 वर्ष की अवधि वाले फिक्स्ड डिपॉजिट पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% और सामान्य नागरिकों को 6.6% ब्याज दे रहा है।

कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)

यह प्राइवेट बैंक 23 महीने की अवधि वाले टर्म डिपॉजिट पर वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.1% और सामान्य नागरिकों को 6.6% ब्याज दे रहा है। ये दरें 20 अगस्त से लागू हुई हैं।

फेडरल बैंक (Federal Bank)

यह बैंक 999 दिनों की अवधि वाले डिपॉजिट पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.2% और सामान्य नागरिकों को 6.7% ब्याज देता है। ये दरें 17 अक्टूबर से प्रभावी हैं।

बैंक का नामएफडी अवधि (Tenor)वरिष्ठ नागरिक ब्याज दर (%)सामान्य नागरिक ब्याज दर (%)
एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)18 से 21 महीने7.10%6.6%
आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)2 से 10 वर्ष7.10%6.6%
कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)23 महीने7.1%6.6%
फेडरल बैंक (Federal Bank)999 दिन7.2%6.7%
भारतीय स्टेट बैंक (SBI)2 से 3 वर्ष6.95%6.45%
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India)3 वर्ष6.6%6.1%
पंजाब नेशनल बैंक (PNB)390 दिन7.10%
केनरा बैंक (Canara Bank)444 दिन7.0%6.5%

भारतीय स्टेट बैंक (SBI)

देश का सबसे बड़ा बैंक 2 से 3 वर्ष की अवधि वाली एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 6.95% और सामान्य नागरिकों को 6.45% ब्याज देता है। ये दरें 15 जुलाई से प्रभावी हैं।

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India)

यह बैंक 3 वर्ष की अवधि वाली एफडी पर 6.6% ब्याज देता है। जबकि सामान्य नागरिकों को वरिष्ठ नागरिकों से 50 बेसिस प्वाइंट (0.50%) कम ब्याज मिलता है। ये दरें 20 अगस्त से लागू हैं।

पंजाब नेशनल बैंक (PNB)

यह सरकारी बैंक 390 दिनों की अवधि वाले फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.10% ब्याज देता है। ये दरें 1 सितंबर से प्रभावी हैं।

केनरा बैंक (Canara Bank)

केनरा बैंक 444 दिनों की अवधि वाली एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 7% और सामान्य नागरिकों को 6.5% ब्याज देता है। ये नवीनतम दरें 7 अगस्त 2025 से लागू हैं।

ये भी पढ़ें

Investment in Gold: सोने में पैसा लगाएं या नहीं, क्या गिरने वाले हैं भाव? जानिए गोल्ड से जुड़े आपके सवालों के जवाब
Patrika Special News
Investment in Gold

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Oct 2025 12:28 pm

Hindi News / Business / FD Interest Rates: एफडी करवाने जा रहे हैं? ये 8 बैंक ऑफर कर रहे काफी अच्छी ब्याज दरें, जानिए रेट्स

बड़ी खबरें

View All

कारोबार

ट्रेंडिंग

Gold Silver Price Today: सोने में आज भी जबरदस्त गिरावट, चांदी हुई सस्ती, जानिए क्या हैं 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड के रेट्स

Gold Silver Price Today
कारोबार

Bank Holiday Today: गोवर्धन और न्यू ईयर पर आज बैंक खुले रहेंगे या बंद? देखिए छुट्टियों की लिस्ट

Bank Holiday Today
कारोबार

दिवाली पर रिकॉर्ड तोड़ 5.40 लाख करोड़ रुपये का कारोबार: स्वदेशी ने दिखाई भारत की इकोनॉमिक पॉवर

Diwali 2025 Sales
कारोबार

फ्रांस और UK की GDP से भी आगे निकला Apple का मार्केट कैप, iPhone 17 की मजबूत बिक्री का असर, देखिए आंकड़े

Apple Mcap
कारोबार

Muhurat Trading में हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, मेटल और फार्मा स्टॉक्स उछले, उधर सरकारी बैंकों में गिरावट

Muhurat Trading 2025
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.