FD Interest Rates: एफडी करवाने जा रहे हैं? ये 8 बैंक ऑफर कर रहे काफी अच्छी ब्याज दरें, जानिए रेट्स

FD Interest Rates: फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। भारत में आज भी बड़ी संख्या में लोग एफडी करवाना पसंद करते हैं। कम जोखिम के चलते भी यह निवेश लोकप्रिय है। लेकिन एफडी खोलने से पहले यह सलाह दी जाती है कि निवेशक विभिन्न बैंकों द्वारा दी जा रही ब्याज दरों की तुलना करें। आम तौर पर, बैंक लंबी अवधि के डिपॉजिट पर छोटी अवधि की तुलना में अधिक ब्याज दरें प्रदान करते हैं।
इसके अलावा, लगभग सभी बैंक वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक आयु वालों) को सामान्य निवेशकों की तुलना में थोड़ी अधिक ब्याज दर ऑफर करते हैं। आइए जानते हैं कि विभिन्न सरकारी और प्राइवेट बैंकों द्वारा अलग-अलग अवधियों की एफडी पर क्या ब्याज दरें ऑफर की जा रही हैं।
यह बैंक 18 महीने से 21 महीने की अवधि वाली एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% ब्याज दर और सामान्य नागरिकों को 6.6% ब्याज दर दे रहा है। ये दरें 25 जून 2025 से लागू हैं।
यह बैंक 2 से 10 वर्ष की अवधि वाले फिक्स्ड डिपॉजिट पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% और सामान्य नागरिकों को 6.6% ब्याज दे रहा है।
यह प्राइवेट बैंक 23 महीने की अवधि वाले टर्म डिपॉजिट पर वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.1% और सामान्य नागरिकों को 6.6% ब्याज दे रहा है। ये दरें 20 अगस्त से लागू हुई हैं।
यह बैंक 999 दिनों की अवधि वाले डिपॉजिट पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.2% और सामान्य नागरिकों को 6.7% ब्याज देता है। ये दरें 17 अक्टूबर से प्रभावी हैं।
|बैंक का नाम
|एफडी अवधि (Tenor)
|वरिष्ठ नागरिक ब्याज दर (%)
|सामान्य नागरिक ब्याज दर (%)
|एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank)
|18 से 21 महीने
|7.10%
|6.6%
|आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank)
|2 से 10 वर्ष
|7.10%
|6.6%
|कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank)
|23 महीने
|7.1%
|6.6%
|फेडरल बैंक (Federal Bank)
|999 दिन
|7.2%
|6.7%
|भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
|2 से 3 वर्ष
|6.95%
|6.45%
|यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India)
|3 वर्ष
|6.6%
|6.1%
|पंजाब नेशनल बैंक (PNB)
|390 दिन
|7.10%
|—
|केनरा बैंक (Canara Bank)
|444 दिन
|7.0%
|6.5%
देश का सबसे बड़ा बैंक 2 से 3 वर्ष की अवधि वाली एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 6.95% और सामान्य नागरिकों को 6.45% ब्याज देता है। ये दरें 15 जुलाई से प्रभावी हैं।
यह बैंक 3 वर्ष की अवधि वाली एफडी पर 6.6% ब्याज देता है। जबकि सामान्य नागरिकों को वरिष्ठ नागरिकों से 50 बेसिस प्वाइंट (0.50%) कम ब्याज मिलता है। ये दरें 20 अगस्त से लागू हैं।
यह सरकारी बैंक 390 दिनों की अवधि वाले फिक्स्ड डिपॉजिट पर 7.10% ब्याज देता है। ये दरें 1 सितंबर से प्रभावी हैं।
केनरा बैंक 444 दिनों की अवधि वाली एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 7% और सामान्य नागरिकों को 6.5% ब्याज देता है। ये नवीनतम दरें 7 अगस्त 2025 से लागू हैं।
