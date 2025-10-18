Investment in Gold: सोने में पैसा लगाएं या नहीं, क्या गिरने वाले हैं भाव? जानिए गोल्ड से जुड़े आपके सवालों के जवाब

यूं तो भारतीयों के लिए गोल्ड केवल निवेश की वस्तु नहीं है, बल्कि वह शादी-ब्याह, पूजा-पाठ और शुभ कार्यों से भी जुड़ा है। ऐसे में अमूमन हर परिवार के पास कुछ न कुछ गोल्ड गहने-आभूषण और सिक्के के तौर पर होता ही है। मगर इस समय यदि आप सोने की वस्तुओं या गहनों की खरीददारी इसलिए करना चाहते हैं, क्योंकि यह ऊंचाई पर जा रहा है तो क्या यह सही निर्णय होगा? टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन के मुताबिक, यदि भविष्य में कीमतें बढ़ने के मद्देनजर आप सोना खरीदना चाहते हैं तो यह खरीददारी का सही टाइम नहीं है। इसी के साथ वह जोर देते हैं कि आपका अपना जितना पोर्टफोलियो है, उसमें 10 से 15 फीसदी सोना जरूर होना चाहिए। पर यहां यह ध्यान देना जरूरी है कि सोना आपको एक साथ एक ही समय में जाकर नहीं खरीद लेना चाहिए। सरकार ने सॉवरन गोल्ड बॉन्ड बंद कर दिया है लेकिन गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड सेविंग फंड में एसआईपी के जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं।