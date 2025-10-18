Dhanteras पर Gold खरीदने जा रहे हैं? पहले जान लें ये 6 बातें वरना हो जाएगा नुकसान

सोना खरीदते समय केवल बेस रेट पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कई अतिरिक्त शुल्क अंतिम कीमत बढ़ा सकते हैं। इनमें सबसे बड़ा कंपोनेंट मेकिंग चार्ज होता है। मेकिंग चार्ज में लेबर, कारीगरी और उत्पादन के दौरान थोड़े सोने के नुकसान की लागत शामिल होती है। यह आमतौर पर साधारण मशीन से बनी ज्वेलरी के लिए 5 से 8% और जटिल, हाथ से बनी ज्वेलरी के लिए 20-30% तक होता है। खरीदारों को वेस्टेज चार्ज के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए, जो कस्टम डिजाइन तैयार करते समय थोड़े सोने के नुकसान को दर्शाता है।