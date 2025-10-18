Gold Silver Price Today: धनतेरस पर किस भाव बिक रहा सोना? तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड का रेट

धनतेरस पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। (PC: Kalyan Jewellers)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतें हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बढ़त लेकर बंद हुई थीं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.25 फीसदी या 312 रुपये की बढ़त के साथ 1,27,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव एमसीएक्स पर 0.44 फीसदी या 696 रुपये की बढ़त के साथ 1,57,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। आइए जानते हैं कि आज धनतेरस पर बड़े ज्वैलर्स किस भाव सोना बेच रहे हैं।
मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स शनिवार, 18 अक्टूबर को 22 कैरेट सोना 1,19,950 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। यहां 18 कैरेट सोना 98,140 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है। वहीं, 14 कैरेट सोना 76,330 रुपये प्रति 10 ग्राम में मिल रहा है।
जोयालुक्कास शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 को 24 कैरेट सोना 1,32,760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रहा है। कंपनी 22 कैरेट सोना 1,21,700 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है। वहीं, 18 कैरेट सोना 99,570 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेच रही है।
तनिष्क शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 को 22 कैरेट सोना 1,22,100 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। तनिष्क 18 कैरेट सोना 99,900 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है। वहीं, 24 कैरेट सोना 1,33,200 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
कल्याण ज्वैलर्स 22 कैरेट सोना 1,21,700 रुपये प्रति 10 ग्राम में बेच रहा है।
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोने का भाव 1,29,580 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 22 कैरेट सोने का भाव 1,26,470 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 20 कैरेट सोने का भाव 1,15,330 रुपये प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट सोने के भाव 1,04,960 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 14 कैरेट सोने का भाव 83,580 रुपये प्रति 10 ग्राम है।
