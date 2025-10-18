Gold Silver Price Today: धनतेरस पर किस भाव बिक रहा सोना? तनिष्क और कल्याण ज्वैलर्स में जानिए 24, 22, 18 कैरेट गोल्ड का रेट

Gold Silver Price Today: सोने की कीमतें हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बढ़त लेकर बंद हुई थीं। एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोने का वायदा भाव 0.25 फीसदी या 312 रुपये की बढ़त के साथ 1,27,320 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, चांदी का घरेलू वायदा भाव एमसीएक्स पर 0.44 फीसदी या 696 रुपये की बढ़त के साथ 1,57,300 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। आइए जानते हैं कि आज धनतेरस पर बड़े ज्वैलर्स किस भाव सोना बेच रहे हैं।