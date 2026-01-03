Gold Silver Price: सोने की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती, जानिए क्या रह गई हैं कीमतें

सोने-चांदी की कीमतों में इस हफ्ते गिरावट आई है। (PC: AI)
Gold Silver Price Today: सोने की कीमतों में इस हफ्ते गिरावट आई है। रूस-यूक्रेन के बीच तनाव में कमी के संकेतों से सोना सेफ हैवन एसेट के रूप में कमजोर हुआ। वहीं, उच्च स्तरों पर मुनाफावसूली भी कीमतों में गिरावट का बड़ा कारण रहा है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्रवार 26 दिसंबर को सोना 1,39,873 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं, शुक्रवार, 2 जनवरी को यह सोना 1,35,761 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। इस तरह इस हफ्ते सोने की घरेलू वायदा कीमत में 4,112 रुपये प्रति 10 ग्राम की भारी गिरावट दर्ज हुई है।
सोने के साथ ही चांदी की घरेलू वायदा कीमतों में भी गिरावट दर्ज हुई है। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा सिल्वर बबल फूटने की आशंका जाहिर होने के बाद चांदी में उच्च स्तरों से जबरदस्त बिकवाली आई। एमसीएक्स पर शुक्रवार, 26 दिसंबर को चांदी 2,39,787 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। वहीं, शुक्रवार, 2 जनवरी को यह 2,36,316 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इस तरह चांदी में इस हफ्ते 3,471 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज हुई है।
|सोना
|प्रति 10 ग्राम कीमत (₹)
|24 कैरेट
|1,34,780 रुपये
|22 कैरेट
|1,31,550 रुपये
|20 कैरेट
|1,19,960 रुपये
|18 कैरेट
|1,09,170 रुपये
|14 कैरेट
|86,930 रुपये
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार, शुक्रवार को 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 1,34,780 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। 22 कैरेट सोने का भाव 1,31,550 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 20 कैरेट सोने का रेट 1,19,960 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है। 18 कैरेट सोने का रेट 1,09,170 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। वहीं, 14 कैरेट सोने का रेट 86,930 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है।
हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सोने का वैश्विक भाव गिरावट के साथ बंद हुआ था। कॉमेक्स पर सोना 0.26 फीसदी या 11.50 डॉलर की गिरावट के साथ 4,329.60 डॉलर प्रति औंस पर बंद हआ। वहीं, कॉमेक्स पर चांदी का भाव 0.58 फीसदी या 0.41 डॉलर की बढ़त के साथ 71.02 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ।
