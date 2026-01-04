Success Story: शेड के नीचे 2 कर्मचारियों से शुरुआत; खड़ी कर दी ₹68,000 करोड़ की कंपनी, ये हैं Megha Engineering के फाउंडर पी पी रेड्डी

1990 के दशक में रेड्डी ने इरिगेशन प्रोजेक्ट्स में एंट्री की, तब बड़े ठेके जीतना मुश्किल था। 1990 के दशक के आखिर और 2000 के शुरुआती वर्षों में भारत में सिंचाई और जल प्रबंधन पर सरकारी खर्च बढ़ने लगा था। ये बात पी पी रेड्डी को एक मौके के तौर पर दिखी। उन्होंने सोचा कि इस मौके का फायदा उठाया जाना चाहिए, इसके लिए कुछ अलग करना होगा। पी पी रेड्डी ने पारंपरिक ठेकेदारों से अलग सोचते हुए लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। ये तकनीकी रूप से जटिल और बहुत सारी पूंजी वाला सेक्टर था, जिसमें बहुत कम निजी कंपनियां उतरने का हिम्मत रखती थीं. MEIL ने अपने इंजीनियरिंग स्किल और मशीनरी पर भारी निवेश किया और धीरे-धीरे बड़े राज्यों के मेगा प्रोजेक्ट्स में जगह बनानी शुरू कर दी।